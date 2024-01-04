鹿谷2村長揪團杭州遊 台辦落地招待介入台灣大選

南投縣鹿谷鄉余姓、黃姓兩名村長，11月19日至24日組團帶選民到杭州旅遊，並接受杭州市台灣事務辦公室落地招待，並要求支持特定總統、立委候選人，南投地檢署昨天傳喚2人和17名團員到案，認為違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法及選罷法，訊後余20萬元、黃和林姓團員各5萬元交保，其餘請回。

南投地檢署接獲情資，余、黃姓村長共同招攬林姓等選民多人赴大陸接受食宿旅遊招待，疑有境外勢力介選情事，由檢察官林孟賢指揮南投縣刑大、南投調查站等專案小組偵辦，昨天傳喚黃、林等19人到案，由主任檢察官洪英丰、檢察官林孟賢、張姿倩、李英霆、簡汝珊訊問。

檢方調查，余、黃兩村長受浙江省杭州市某區台辦主任指示，招攬具投票權鹿谷鄉6名村長及選民14人共22人，去年11月19日至24日搭機到杭州6日遊，並由台辦落地招待，包括交通、景點門票、用餐及飯店住宿全額資助，台辦官員並在用餐時發表有關選舉言論，要求支持特定總統、副總統、立委候選人。