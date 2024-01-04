飛指部上兵欠債竟刺探愛國者飛彈情資 無知亂拍...非機密判無罪

空軍防空暨飛彈指揮部林姓上兵欠14萬元債，竟受不詳人士委託刺探愛國者飛彈情資，拿手機偷拍軍營區內「中共兵力部署判斷圖」、「愛國者會議紀錄」，檢方依收集軍事機密未遂罪嫌起訴他；法院認為，林拍的內容經國防部鑑定非機密，就算洩漏也不影響國家安全，判林無罪，可上訴。

台灣高等檢察署台中分署起訴指出，林男2021年9月27日擔任空軍防空暨飛彈指揮部的駕駛兵期間，為籌款償還債務，經軍中同袍介紹用自己的iPhone7手機以LINE和暱稱「小不點點」的「安信何經理」不詳人士對話，希望對方替他解決14萬元債務。

何經理就要他有所付出，並傳「是否能提供愛國者技術手冊或裝備參數類的」、「愛國者分布圖」等軍事機密訊息，林隔天28日就利用到旅部參謀辦公室等待參加懲處人事評議會時，拿手機拍攝辦公桌上的「600浬內中共空軍、海軍航空兵及火箭軍主戰兵力部署判斷圖」。

林同時還拍下「空軍防空暨飛彈第793旅美軍愛國者技代議題研討會議紀錄」、「空軍防空暨飛彈指揮部美軍愛國者野戰技協小組議題研討與會人員名冊」等未達機密等級的軍事訊息照片，並通通傳給對方，還告知「只有1分」、「這個是機密」等，何同日也轉帳4000元給林。

後來有民眾撿到林男的手機送交苗栗縣警局，警方為查明失主查閱手機資料驚覺內有收集軍事情資，和憲兵隊調查後移送，檢方依違反陸海空軍刑法收集軍事機密未遂罪嫌起訴林。

台中高分院審理時，林均認罪，但辯稱他為上兵，機密文件不會出現在公共範圍，當下認知該文件是要丟棄、回收的紙類，只是覺得「可能是機密」才拍給對方；林的辯護人也說，該文書未經核定為機密，和軍事作戰無直接關聯。

辯護人還說，林因玩線上遊戲配懲處，到旅部等待懲處時隨意拍攝，且林僅為駕駛兵，難接觸到軍事機密。

空軍情報官作證稱，林拍的判斷圖、會議記錄，除僅是表格範例無填入數據，也屬一般會議紀錄，另經送國防部鑑定也認為非機密，洩漏不致國家安全或利益受損。