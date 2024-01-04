藍綠白搶「百萬」族群票 最高檢今澄清：沒鎖定新住民是介選之首

本報報導「查緝介選鎖定新住民」，最高檢察署今天發布新聞稿否認，並表示沒有提過將鎖定新住民列為介選之首，還稱讚新住民「對台灣社會的發展貢獻極大」、「感謝新住民族群長期對國家社會的貢獻」。

內政部移民署統計，截至2023年2月新住民人口數為57萬9861人，取得投票權人數有29萬1285人，台灣新住民加上「新二代」人口突破百萬，新住民的相關選票早成藍、綠、白選舉搶攻目標。

最高檢中午發布新聞表示，保障人權是檢察官首要職責，最高檢察署及檢察機關查察賄選從未「鎖定新住民」或將之列為「介選之首」。

最高檢今天稿件提及2023年11月9日所發布的舊資料，其中，引出內政部移民署中區事務大隊副大隊長徐靜儒於查賄座談會中的一段話，徐的說法，有無將新住民列「介選之首」？見仁見智。

稿件中徐表示「專勤隊及服務站應考量轄區特性，針對重點對象佈雷。關注新住民及其團體於選舉期間是否有參加餐會、赴陸接受招待等情形，持續加強反賄選宣導，結合轄區行政及民間團體，必要時進入新住民較多社區，強化與新住民連結」。

最高檢表示，督導全國檢察機關查察妨害選舉案件，主要目的在維護我國得來不易的民主自由，故對任何以不正方式介入選舉的不法行為，都應嚴加查辦，以確保選舉之正當性與公正性。

最高檢表示，法律之前人人平等，檢察機關保障人權，是查察任何不法之徒之不法行為，從未以特定族群作為鎖定對象。

最高檢說，舊稿提「黑」、「紅」、「金」指的是面對黑、紅、金挑戰，積極布雷才是偵辦王道，重點在準、時、孵三要素，從頭到尾都沒有提過將鎖定新住民或將其列為介選之首。

最高檢說，新住民來自世界各國，對台灣社會的發展貢獻極大，素為國人肯定，在歷次查賄座談會中，所有與會同仁對於新住民對台灣社會發展的貢獻，均推崇備至。