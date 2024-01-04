快訊

「鬼故事大師」司馬中原驚傳病逝 享耆壽90歲

軍公教月退金有望調整…政院：已匡列44億預做準備 「會溯及今年元旦」

日版鄭捷！東京JR山手線列車內揮菜刀砍4人 包包還搜出「剁骨刀」

藍綠白搶「百萬」族群票 最高檢今澄清：沒鎖定新住民是介選之首

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

本報報導「查緝介選鎖定新住民」，最高檢察署今天發布新聞稿否認，並表示沒有提過將鎖定新住民列為介選之首，還稱讚新住民「對台灣社會的發展貢獻極大」、「感謝新住民族群長期對國家社會的貢獻」。

內政部移民署統計，截至2023年2月新住民人口數為57萬9861人，取得投票權人數有29萬1285人，台灣新住民加上「新二代」人口突破百萬，新住民的相關選票早成藍、綠、白選舉搶攻目標。

最高檢中午發布新聞表示，保障人權是檢察官首要職責，最高檢察署及檢察機關查察賄選從未「鎖定新住民」或將之列為「介選之首」。

最高檢今天稿件提及2023年11月9日所發布的舊資料，其中，引出內政部移民署中區事務大隊副大隊長徐靜儒於查賄座談會中的一段話，徐的說法，有無將新住民列「介選之首」？見仁見智。

稿件中徐表示「專勤隊及服務站應考量轄區特性，針對重點對象佈雷。關注新住民及其團體於選舉期間是否有參加餐會、赴陸接受招待等情形，持續加強反賄選宣導，結合轄區行政及民間團體，必要時進入新住民較多社區，強化與新住民連結」。

最高檢表示，督導全國檢察機關查察妨害選舉案件，主要目的在維護我國得來不易的民主自由，故對任何以不正方式介入選舉的不法行為，都應嚴加查辦，以確保選舉之正當性與公正性。

最高檢表示，法律之前人人平等，檢察機關保障人權，是查察任何不法之徒之不法行為，從未以特定族群作為鎖定對象。

最高檢說，舊稿提「黑」、「紅」、「金」指的是面對黑、紅、金挑戰，積極布雷才是偵辦王道，重點在準、時、孵三要素，從頭到尾都沒有提過將鎖定新住民或將其列為介選之首。

最高檢說，新住民來自世界各國，對台灣社會的發展貢獻極大，素為國人肯定，在歷次查賄座談會中，所有與會同仁對於新住民對台灣社會發展的貢獻，均推崇備至。

最高檢說，新住民為我國國民之一，感謝新住民族群長期對國家社會的貢獻，2023年11月15日最高檢更與內政部在移民署台北市服務站舉辦反賄選宣導活動，足證是與新住民等族群共同守護民主。

最高檢察署。圖／聯合報系資料照片
最高檢察署。圖／聯合報系資料照片

新住民 移民署

延伸閱讀

查介選歧視新住民？政院：簡報造成誤會 當下已調整

境外介選查新住民 趙少康反問：蔡英文、賴清德未曾赴陸？

橘世代-新住民長照／新住民有身分證 也能享長照2.0服務

橘世代-新住民長照／老獨窮 新住民長照問題浮現

相關新聞

藍綠白搶「百萬」族群票 最高檢今澄清：沒鎖定新住民是介選之首

本報報導「查緝介選鎖定新住民」，最高檢察署今天發布新聞稿否認，並表示沒有提過將鎖定新住民列為介選之首，還稱讚新住民「對台...

拿「別人的快篩陽」詐防疫險 產險公司員工及親友16人緩起訴代價曝

疫情肆虐期間，各家推出防疫險的保險公司賠到血本無歸，卻有富邦產險、國泰人壽、國泰世紀產物保險、新安東京海上產險4公司，發...

3歲女童遭噴槍奪命！他入獄前驚「孩子非親生」 非常上訴結果曝光

3歲鄧姓女童和父親鄺姓男子到自助洗車場洗車，被空氣噴槍從口腔灌氣而死，最高法院認為是鄺持噴槍朝女兒灌氣，3年前依成年人故...

軍情局中校涉假情資詐獎金掏空國庫 士檢再揪3人共詐1640萬餘元

國防部軍事情報局醜聞再添一筆，上校蘇永玲及中校蘇薪名，涉嫌虛構不實大陸情報人員和假情資，詐領「情報協助獎金」至少1千萬元...

飛指部上兵欠債竟刺探愛國者飛彈情資 無知亂拍...非機密判無罪

空軍防空暨飛彈指揮部林姓上兵欠14萬元債，竟受不詳人士委託刺探愛國者飛彈情資，拿手機偷拍軍營區內「中共兵力部署判斷圖」、...

違規停車遭警查 台南男拒絕陳述姓名及住居所罰2千

台南黃姓男子去年11月23日下午5時多騎機車到永康火車站接小孩，因他違規停車，員警趨前依法攔檢稽查，但他拒絕陳述其姓名、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。