快訊

「鬼故事大師」司馬中原驚傳病逝 享耆壽90歲

軍公教月退金有望調整…政院：已匡列44億預做準備 「會溯及今年元旦」

日版鄭捷！東京JR山手線列車內揮菜刀砍4人 包包還搜出「剁骨刀」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高端爭議再浮檯面！衛福部長薛瑞元忍無可忍 提告李德維「誣告」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導

近期高端爭議因為總統大選重新浮上檯面。衛福部長薛瑞元今表示，今日上午約八點已經赴台北地檢署遞件，提告國民黨立委李德維「誣告」，面對抹黑已經忍無可忍，同時也要捍衛防疫團隊的清白。

2022年李德維曾到北檢控告薛瑞元，以及當時疾管署長、現任衛福部次長周志浩等嫌違反貪汙治罪條例，幫助高端EUA審查過關。薛瑞元當時就曾反嗆自己會「梭哈」，他不是好欺負的公務員，直指，「我們倆反正有一個人會抓去關」。

薛瑞元表示，檢方偵查高端疫苗相關案件共63案均以「查無不法」簽結，但外界卻持續在抹黑，現在已經忍無可忍，無法接受為了選舉操作，一直遭受攻擊。為了防疫團隊的清白，以及全體同仁的名譽，「我跟周志浩決定提告」。

薛瑞元說，今日上午約八點多已經在台北地檢署遞件，提告李德維「誣告」，並以高端疫苗採購合約最為證物提供給地檢署。

衛福部長薛瑞元表示，今日已向台北地檢署遞件，告立委李德維「誣告」。本報資料照片
衛福部長薛瑞元表示，今日已向台北地檢署遞件，告立委李德維「誣告」。本報資料照片

高端疫苗 薛瑞元 提告

延伸閱讀

高端疫苗合約公開？ 薛瑞元：這二、三天都在做這件事

賴清德贊成公開高端疫苗合約、高端籲應一視同仁 衛福部長說話了

轟公布高端合約推三阻四 王鴻薇喊話薛瑞元：別說些543

架空健保會？衛福部長薛瑞元：公務預算撥健保一事將修法

相關新聞

藍綠白搶「百萬」族群票 最高檢今澄清：沒鎖定新住民是介選之首

本報報導「查緝介選鎖定新住民」，最高檢察署今天發布新聞稿否認，並表示沒有提過將鎖定新住民列為介選之首，還稱讚新住民「對台...

拿「別人的快篩陽」詐防疫險 產險公司員工及親友16人緩起訴代價曝

疫情肆虐期間，各家推出防疫險的保險公司賠到血本無歸，卻有富邦產險、國泰人壽、國泰世紀產物保險、新安東京海上產險4公司，發...

3歲女童遭噴槍奪命！他入獄前驚「孩子非親生」 非常上訴結果曝光

3歲鄧姓女童和父親鄺姓男子到自助洗車場洗車，被空氣噴槍從口腔灌氣而死，最高法院認為是鄺持噴槍朝女兒灌氣，3年前依成年人故...

軍情局中校涉假情資詐獎金掏空國庫 士檢再揪3人共詐1640萬餘元

國防部軍事情報局醜聞再添一筆，上校蘇永玲及中校蘇薪名，涉嫌虛構不實大陸情報人員和假情資，詐領「情報協助獎金」至少1千萬元...

飛指部上兵欠債竟刺探愛國者飛彈情資 無知亂拍...非機密判無罪

空軍防空暨飛彈指揮部林姓上兵欠14萬元債，竟受不詳人士委託刺探愛國者飛彈情資，拿手機偷拍軍營區內「中共兵力部署判斷圖」、...

違規停車遭警查 台南男拒絕陳述姓名及住居所罰2千

台南黃姓男子去年11月23日下午5時多騎機車到永康火車站接小孩，因他違規停車，員警趨前依法攔檢稽查，但他拒絕陳述其姓名、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。