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高端爭議再浮檯面！衛福部長薛瑞元忍無可忍 提告李德維「誣告」
近期高端爭議因為總統大選重新浮上檯面。衛福部長薛瑞元今表示，今日上午約八點已經赴台北地檢署遞件，提告國民黨立委李德維「誣告」，面對抹黑已經忍無可忍，同時也要捍衛防疫團隊的清白。
2022年李德維曾到北檢控告薛瑞元，以及當時疾管署長、現任衛福部次長周志浩等嫌違反貪汙治罪條例，幫助高端EUA審查過關。薛瑞元當時就曾反嗆自己會「梭哈」，他不是好欺負的公務員，直指，「我們倆反正有一個人會抓去關」。
薛瑞元表示，檢方偵查高端疫苗相關案件共63案均以「查無不法」簽結，但外界卻持續在抹黑，現在已經忍無可忍，無法接受為了選舉操作，一直遭受攻擊。為了防疫團隊的清白，以及全體同仁的名譽，「我跟周志浩決定提告」。
薛瑞元說，今日上午約八點多已經在台北地檢署遞件，提告李德維「誣告」，並以高端疫苗採購合約最為證物提供給地檢署。
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