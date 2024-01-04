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反滲透法約談數十里長遭批綠色恐怖 中檢：無政黨考量

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中各區數十名里長涉嫌經旅行社安排赴大陸招待旅遊，還和當地官員碰面接受「具體指示」影響總統大選，檢方朝反滲透法偵辦傳喚通知近百人作證、具保；國民黨台中立委候選人廖偉翔質疑里長幫他站台就遭約談如「綠色恐怖」；台中地檢署回應，全案依法偵辦，無政治、黨派考量。

台中地檢署去年12月28日搜索北區、北屯區及西屯區8名里長，經查該旅行社張姓員工安排2名黃姓、2名廖姓、張姓、賴姓、賴姓及唐姓共8位里長，去年10至12月赴大陸廈門招待旅遊，4天3夜團費僅7500元，大陸官員和里長碰面針對台灣總統大選下指導棋或具體指示，企圖影響大選結果。

檢方複訊後依依違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法等，命黃男，及8名里長分別3至10萬元交保，或諭知請回；據了解，因檢舉情資多，檢方動作頻頻，昨又一波搜索約談數十名里長、里民。

廖偉翔今上午開記者會，表示15名里長僅替他站台，就被檢調抓去約談問黨籍，像犯人一樣訊問，彷彿活在「綠色恐怖」；廖並稱，有里長跟檢察官說，自己有幫廖偉翔也有幫張廖萬堅站台，為何還會被約談？檢調竟回他「算你衰」。

台中地檢署指出，檢察官執行案件是就涉嫌違反選罷法、反滲透法行為人查辦，非針對特定人士（如具備里長身分）等。有關於選舉期間赴陸無償接受招待，檢方是追查受大陸官方等組織資助，而招攬、策畫國人赴陸接受與選舉有關招待，以致影響總統選舉公平性的主要行為人或主謀。

檢方指出，如單純受邀招待和選舉無關，而無違法疑慮者，本就不在追訴範圍內，檢方秉持一貫審慎、嚴謹態度，迅速偵辦此類案件，並無政治、黨派之考量。

檢方也說，近期接獲檢舉，於選舉時間有國人接受指示在台招攬揪團赴陸旅遊，參與者僅需支付顯不相當對價甚至免費，且在旅遊過程中有大陸地區官方人士在場，發表特定政治立場言論，企圖影響或動搖有投票權人之意願，涉嫌總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法、反滲透法。

檢方本於執法機關，係依刑事訴訟法等相關法規，遵守法定程序指揮調查局、警方等偵查，大部分以證人身分，由警、調以通知書約詢，過程均遵守刑事訴訟法程序。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

反滲透法 廖偉翔

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