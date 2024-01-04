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從警35年被涉反滲透法約談 退休刑大隊長心痛批：黑暗時代

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣警局刑警大隊一名劉姓退休警官去年10月到大陸梅州等地5天，昨天遭台北地檢署依反滲透法、公職人員選舉免法案由，他忿忿不平。圖／讀者提供
苗栗縣警局刑警大隊一名劉姓退休警官去年10月到大陸梅州等地5天，昨天遭台北地檢署依反滲透法、公職人員選舉免法案由，他忿忿不平。圖／讀者提供
苗栗縣警局刑警大隊一名劉姓退休警官去年10月到大陸梅州等地5天，昨天遭台北地檢署依反滲透法、公職人員選舉免法案由，他強調單純只是尋根及找商機之旅，僅在通訊軟體微信PO出「兩岸子子孫孫永享太平」就被入罪，質疑難道這不是兩岸共同的願望嗎？

劉姓退休警官於去年6月從苗栗縣警局刑大隊長退休，今年10月到梅州、惠州等地5天，台北地檢署檢察官指揮刑事警察局送達案由反滲透法、公職人員選舉免法通知書，劉與同團其他共10人，昨天到縣警局說明，檢警偵訊後約10小時後，檢察官於晚上近9點將全部請回。

退休半年重回就職地，劉姓退警形容從警35、6年，效忠中華民國，竟落的如此，「讓我傷心透頂」！昨天晚間在臉書PO出刑事局的通知書，並指出，這是一個最黑暗的時代，也將會是最光明的時刻，自費去客家原鄉廣東梅州返鄉尋根、尋找商機。在大陸主張「子子孫孫永享太平」的和平言論，匪夷所思，居然在號稱民主的台灣會如此被約談。

他在臉書質疑在大陸主張「子子孫孫永享太平」的和平言論，匪夷所思，居然在號稱民主的台灣會如此被約談。現在是要再次打壓退休軍公教警消，還是欺負客家人？比他年輕時的戒嚴時期還扯，沒有最扯，還有更扯。

劉姓退警今天受訪表示，父親90歲過世，生前念茲在茲希望回梅州老家看看，退休後有較多的時間，剛好有友人約梅州行，可以完成父親的遺願，順便尋找中藥材包的電商商機，5天的大陸行，他分2次付了近1萬元，就有在職的警界朋友提醒他要留收據，沒有想到一語成真。

更讓他不平的是昨天檢警偵訊中，還誘導他身為警界人員，不知道總統選舉敏感期間，赴大陸不應該，而且付出付價不相當，劉姓退警說，他退休小老百姓，總統選舉與他有什麼相關？且大陸飯店可能疫情後，為了刺激景氣，住宿1個晚上2、300元人民幣，他也覺得平常。

苗栗縣警局刑警大隊一名劉姓退休警官去年10月到大陸梅州等地5天，昨天遭台北地檢署依反滲透法、公職人員選舉免法案由，他忿忿不平。圖／擷自劉姓退休警官臉書
苗栗縣警局刑警大隊一名劉姓退休警官去年10月到大陸梅州等地5天，昨天遭台北地檢署依反滲透法、公職人員選舉免法案由，他忿忿不平。圖／擷自劉姓退休警官臉書

反滲透法 客家

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