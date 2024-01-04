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高雄大東公園公廁竟上演「賞鳥」實境秀 隱私全都露

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

高雄「鳳山光之季」燈會吸引大批人潮，國民黨高雄市議員李雅靜卻意外發現，主辦地點大東公園的公廁，牆面落地玻璃竟讓男廁如廁的情形一覽無遺，隱私「全都露」，高雄市工務句公園處表示，一周內會完成改善。

「根本無時無刻在上演走光實境秀」，高市議員李雅靜指自己到大東公園燈會場地現勘，發現公廁設計整透明落地玻璃，遊客上廁所幾乎全被外人看光，尤其在夜晚燈光透亮，民眾從公廁外就能清晰窺見民眾如廁情景，「如此荒誕的設計，真的令人匪夷所思」。

李雅靜酸，這種設計就像國王新衣般，民眾上廁所解決生理需求，卻成為一場走光實境秀，公廁所應該是一個提供安心解放的空間，而不是讓外人好奇窺探的場所，這樣的設計讓上廁所成為一場尷尬的公開表演，路過民眾被迫「賞鳥」， 也受害。她要求工務局立即改善，結束這場不必要的侵犯，相關單位審查設計流程也應檢討。

高市府公園處主祕陳錦宏表示，民眾反映大東公園公廁夜間隱密性不佳一事，這處園公廁的落地玻璃是霧面玻璃，白天提供足夠隱密性，夜間受照明影響，確實隱密性不佳，已派員處理，先降低玻璃透視度，整體改善工作會

高市議員李雅靜會勘「鳳山光之季」會場時，意外發現公廁有隱私洩漏之虞。圖／翻攝自李雅靜臉書
高市議員李雅靜會勘「鳳山光之季」會場時，意外發現公廁有隱私洩漏之虞。圖／翻攝自李雅靜臉書

公廁 廁所

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