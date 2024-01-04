他欠賭債150萬遭竹聯幫明仁會擄走逼債 警大掃蕩...檢今起訴2人

新北市三峽警方去年5月瓦解暗中經營賭場的竹聯幫仁堂明仁會三峽分會。圖／聯合報系資料庫 20歲綽號「阿祥」潘姓男子去年2月在竹聯幫仁堂明仁會三峽分會所開設推筒子職業賭場賭博，輸掉150萬無力還債，遭劉姓男子及許姓男子等6人擄走逼簽150萬本票後獲釋。警方獲報蒐證數月，去年5月直搗三峽分會據點逮捕劉男及許男等6人，依法移送新北地檢署偵辦，檢方日前依非法剝奪他人行動自由罪嫌起訴簡男及許男二人，其餘4人因罪證不足處分不起訴。

起訴指出，綽號「阿祥」潘男去年2月被朋友帶往竹聯幫仁堂明仁會三峽分會所開的推筒子職業賭場賭博，前後共欠下150萬元賭債無力還債，去年2月21日在三峽分會簡姓前副分會長（27歲）、率同旗下幫眾劉男（22歲）、丁男（25歲）、許男（21歲）、劉男（23歲）、王男（22歲）等6人將阿祥擄走控制其人身自由，強搶他手機及車輛，甚至傳訊息給阿祥母親威脅恐嚇「如果籌不出錢就會對她兒子不利。」

阿祥被黑幫幫眾拘禁1天，簽下150萬本票後才獲釋，但仍派出旗下小弟，每日騎車尾隨阿祥，藉此逼迫他就範趕緊還債，事後阿祥忍不住只好向警方報案。

三峽警方獲報派員監控蒐證數月，去年5月23日凌晨持搜索票直搗明仁會三峽分會位於新北市三峽區民族路據點，查獲劉男、許男及簡男等6人，警詢後依法移送新北地檢署偵辦。

三峽警方於去年6月15日會同市府公安稽查小組運用第三方警政，將明仁會平日吸收幫眾的組合屋堂口徹底拆光，附近居民向前來執行拆除的員警與市府團隊致謝，更直呼「好加在有你們！終於能一覺到天亮。」