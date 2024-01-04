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軍情局中校涉假情資詐獎金掏空國庫 士檢再揪3人共詐1640萬餘元

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國防部軍事情報局上校蘇永玲（左）及中校蘇薪名（右黃衣者）出庭。圖／本報資料照片
國防部軍事情報局上校蘇永玲（左）及中校蘇薪名（右黃衣者）出庭。圖／本報資料照片
國防部軍事情報局醜聞再添一筆，上校蘇永玲及中校蘇薪名，涉嫌虛構不實大陸情報人員和假情資，詐領「情報協助獎金」至少1千萬元，士林地檢署昨再起訴蘇薪名以相同手法，夥同資深女上校江芳瑜、男中校徐之心等人詐領獎金，不法所得約1640萬餘元，依貪汙治罪條例「公務員利用職務上機會詐取財物」偽造文書、洗錢等罪嫌起訴3人。

據悉，軍情局蘇薪名長期績效表現突出，吸引不同單位同事注目，但情報人員採單線作業，情報工作總是諱莫如深，只能私下請教如何蒐集情報、增進工作質量，不料蘇薪名長期涉以假情報詐領獎金，並傳授「作弊秘訣」瞞天過海詐領獎金，宛如隨意掏空國家財庫。

軍情局去年6月爆出貪汙案，上校蘇永玲及中校蘇薪名，涉虛構綽號「梁方」大陸地區情報人員及對話紀錄等假情資，至少詐1千萬元，案件持續追查再揪出蘇薪名與２名中校涉不法犯行，此案由士林地方法院不公開審理中。

檢方指出，2016年至2023年間，蘇薪名夥同江芳瑜共同詐領約1000萬元；2017年至2021年間，蘇薪名夥同徐之心共同詐領約140萬元；蘇薪名2018年至2019年間又詐領約190萬元及10萬元美金，共計不法所得1640萬餘元，且部分已透過不知情第三人帳戶洗錢。

士檢國安專責檢察官，指揮調查局國家安全維護工作站偵辦，依據經費核發、情蒐績效統計表、對話紀錄等，認定蘇薪名、江芳瑜、徐之心等3人，涉涉犯貪汙治罪條例「公務員利用職務上機會詐取財物」、行使公務員登載不實公文書、詐欺取財及洗錢等罪嫌，依法起訴。

公務員 貪汙

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