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3歲女童遭噴槍奪命！他入獄前驚「孩子非親生」 非常上訴結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

3歲鄧姓女童與鄺姓父親到自助洗車場洗車，卻命喪空氣噴槍下，鄺被判刑10年定讞，檢察總長提非常上訴，被最高法院駁回。圖／聯合報系資料照片
3歲鄧姓女童與鄺姓父親到自助洗車場洗車，卻命喪空氣噴槍下，鄺被判刑10年定讞，檢察總長提非常上訴，被最高法院駁回。圖／聯合報系資料照片
3歲鄧姓女童和父親鄺姓男子到自助洗車場洗車，被空氣噴槍從口腔灌氣而死，最高法院認為是鄺持噴槍朝女兒灌氣，3年前依成年人故意對兒童傷害致死罪判10年徒刑定讞；檢察總長提非常上訴，認為女童不是鄺親生而不構成家庭暴力罪，且犯罪動機不明，最高法院判決駁回確定。

鄺和鄧母曾是男女朋友，2015年11月生下女童，平時女童起居由母親照料，但鄺偶爾會帶母女出遊，也負擔女童扶養費。2019年1月20日，鄧母另有要事，托鄺照顧女童，鄺開車載女童到高雄市自由路加油站洗車，女童卻陳屍副駕駛座，解剖發現肺臟破裂出血、心臟氣體栓塞致死，死因為高壓氣體灌入胸腔所致。

鄺否認拿噴槍去噴女童，曾稱是女童自己手拿噴槍往嘴巴裡面噴。一審認為鄺否認動手，且噴槍握把有女童DNA，不排除女童誤觸噴槍，依過失致死罪判1年10月徒刑。

二審認為，鄺對於噴槍位置、女童何時拿噴槍、是否親眼見到女童朝嘴巴按壓噴槍等，說詞反覆不一致，且台大醫院找年紀相仿的兒童把玩風槍，發現幼童無法執行朝自己按壓噴槍的高難度動作，且成人、兒童喉頭受異物刺激，肌肉會緊縮造成嘔吐或不適，女童早在高壓氣體灌入前就會鬆手。

二審認定是由鄺將噴槍放入女童口中灌入高壓氣體，但沒有證據有殺人犯意，且他得知女童死亡後，擔心另案遭通緝的身分被警方查獲，而擅自離開醫院，又一再拖延到案說明的時間，企圖掩飾犯行，也未獲得鄧母諒解，以傷害致死罪判刑10年，最高法院駁回上訴定讞。

鄺入監前到高雄地檢署提告鄧女詐欺罪嫌，表示女童死亡後，他自行做DNA檢測發現「小孩的爸爸不是我」，他被鄧女騙4年付出81萬元扶養費，但檢方認為鄧女沒有詐欺犯意，處分不起訴。

鄺2022年曾聲請再審，主張法院誤認女兒是他親生的而影響判決，辯護律師也指女童不是鄺親生，他仍盡扶養義務，並無傷害動機，但再審也被認定無新事實、新證據駁回。

最高法院 扶養費

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