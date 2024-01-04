以他人確診快篩試劑詐領保險金！人壽公司處長等16人認罪緩起訴

某人壽公司黃姓處長等人，涉嫌以他人的陽性反應快篩試劑取得確診證明後，向保險公司詐保，北檢今天將黃姓處長等16名被告緩起訴1年處分。（圖為示意圖，非文中當事人）。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影 COVID-19疫情期間，包括某人壽公司黃姓處長等人，涉嫌以他人的陽性反應快篩試劑取得確診證明後，向保險公司詐保，北檢今天將黃姓處長等16名被告緩起訴1年處分。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，部分保險公司推出防疫險保單，檢警接獲檢舉，指有賣家在網路賣場以單價新台幣1000元販售COVID-19陽性檢測結果家用快篩試劑，疑藉此供民眾詐領防疫險。

檢警調查，某人壽公司通訊處黃姓處長持胞弟的陽性反應快篩試劑，於民國111年6月間以視訊看診方式，佯稱確診，取得衛生福利部疾病管制署核發的數位病毒健康證明，向自家人壽公司申請保險金得逞。同公司的張姓區經理、洪姓業務員、王姓業務主任等人，也藉此方式詐保成功。

檢警查出，另有民眾在網路賣場購買陽性反應快篩試劑，佯稱確診取得數位病毒健康證明後，向保險公司申請保險金得逞；也有民眾因為申請資料沒有備齊，沒有聲請成功。多家保險公司分別提出告訴。

檢警偵辦期間，涉案的黃姓處長等16人均坦承不諱，自白犯行，台北地檢署認為16人犯後態度良好，有悔意，今天將他們緩起訴處分，期間1年，並向公庫支付1萬元至3萬元不等金額。