無障礙計程車1年盜刷1740筆 運將詐9萬補助款被起訴

李姓無障礙計程車駕駛偽造多筆搭乘紀錄詐領補助款，今被雄檢起訴。示意圖，圖非當事人。高雄市交通局提供 高雄李姓無障礙計程車司機取得乘客的「博愛卡」以後，涉嫌偽製搭乘紀錄，從2020年1月起至隔年2月，合計盜刷1740筆，詐領9萬4050元補助款，事後高雄市交通局發現搭乘紀錄異常，才讓李男犯行曝光，高雄地檢署偵結，今依詐欺罪嫌將李男起訴。

依據規定，持有「博愛卡」的乘客搭乘無障礙計程車，車行可向交通局申請補助，車資100元以下補助36元（扣2段次），100至200元補助54元（扣3段次），200元以上補助72元（扣4段次），每月最多補助100段次。

檢方調查，李男固定接送多名患者到鳳山某家醫院洗腎，他以代為保管、便利刷卡等理由，取得26名患者的「博愛卡」，卻私下盜刷乘客的博愛卡，偽造不實的乘車證明。

李男再持乘車證明、一卡通收執聯等單據，向車行申請領據，由車行向交通局請領補助款，從2020年1月起至隔年2月，成功盜刷1740筆，領到交通局核發的9萬4050元補助款。

事後交通局承辦人員發現李接客紀錄異常，1天竟可以接客數次往返醫院，經調查後，才發現他偽造乘車領據，隨即向地檢署告發。

雄檢偵辦時，李男辯稱所有刷卡紀錄都正常，有載到乘客才會申請，有時是客人當天未刷卡，事隔幾天才給他補刷。

但檢方比對健保局就醫資料以及李男車輛里程，發現李2021年1月至2月間里程為0，卻仍有刷卡紀錄，且比對行車紀錄跟Google地圖，與李男辯解差異很大，搭乘患者也否認有請李男補刷卡。

檢方綜合事證，不採信李男說法，今偵結依詐欺罪、行使業務登載不實文書等罪嫌將他起訴。