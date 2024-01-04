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影／高雄男酒駕遭警攔嗆「讓你們罰100萬」 上銬秒變龜孫

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

洪姓男子前天凌晨騎機車行經高雄市鳳山區鳳頂路，因沿路搖晃，被巡邏警網攔查，警方聞到洪身上有酒味，酒精感知器也亮起紅燈，欲對洪酒測，洪卻突然爆氣嗆「讓你們罰100萬，我要走路回家」，警方喝斥才乖乖酒測，結果超過標準值，被上銬秒變龜孫。

洪姓男子前天凌晨騎機車行經高雄市鳳山區鳳頂路，因沿路搖晃，被警網攔查，洪身上有酒味，爆氣嗆警讓你們罰100萬，結果測出酒駕。記者石秀華／翻攝
洪姓男子前天凌晨騎機車行經高雄市鳳山區鳳頂路，因沿路搖晃，被警網攔查，洪身上有酒味，爆氣嗆警讓你們罰100萬，結果測出酒駕。記者石秀華／翻攝

鳳山警分局過埤派出所員警前天凌晨2時許，巡邏行經鳳山區鳳頂路與過雄街路口時，發現在對向車道的機車騎士行車搖晃不穩，研判有酒駕行為，於是回頭攔查。

警方靠近騎士洪姓男子（48歲）聞到他身上有濃濃酒味，用酒精簡易感知器測果真有酒精反應，一查還發現其機車駕照已遭註銷。

警方當下問洪「你有飲酒，你喝什麼？」洪回「吃薑母鴨」，警方欲對洪施以酒測，洪卻問警「你現在要幹嘛？」你騎車飲酒就是酒駕，要對你實施酒測，洪不滿嗆警「有誰知道我有喝酒？你直接罰我100萬，我讓你罰100萬，誰說不可以，我要走路回家」。

警方當下喝斥洪，告知相關權利已和你講過了，洪當下才答應酒測，結果一測洪男酒測值超過每公升0.65毫克，當場將他上銬逮捕，洪不發一雨，乖乖上車。

警詢後，依公共危險罪將洪移送高雄地檢署偵辦；洪因無照駕車，另依違反道路交通管理處罰條例第21條1項4款，對洪開出6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

洪姓男子前天凌晨騎機車行經高雄市鳳山區鳳頂路，因沿路搖晃，被警網攔查，洪身上有酒味，爆氣嗆警讓你們罰100萬，結果測出酒駕。記者石秀華／翻攝
洪姓男子前天凌晨騎機車行經高雄市鳳山區鳳頂路，因沿路搖晃，被警網攔查，洪身上有酒味，爆氣嗆警讓你們罰100萬，結果測出酒駕。記者石秀華／翻攝

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