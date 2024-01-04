「孽子」電影製片狂毆酒醉兒害腳骨折 有罪定讞還得賠這麼多錢

1986年電影「孽子」劇照。圖／聯合報系資料照片 董姓電影製片3年前和兒子拉扯扭打，兩人摔下樓梯，他再暴打兒子臉部，導致腿骨骨折、嘴部出血，他被依傷害罪判拘役20日，得易科罰金；民事部分，兒子求償近145萬元，台北地方法院判董應賠償74萬9291元，可上訴。

董曾擔任八零年代電影「孽子」、「一顆紅豆」、「孫小毛魔界歷險」的製片，他2021年11月19日晚間10時許，在住處聽聞樓下有人踢大門，欲下樓查看，而電梯門開啟時，兒子在電梯內因酒醉辱罵董「操你媽」，並作勢毆打董。

董心生不滿，進入電梯徒手毆打、腳踢兒子，2人由電梯內拉扯扭打至電梯外，之後2人摔下樓梯，董再將兒子壓制在地毆打臉部，造成兒子左側遠端脛、腓骨骨折、嘴部出血。

董坦承和兒子扭打跌落樓梯，但否認傷害犯行，稱他沒有傷害兒子，也沒有看到傷害證明，法院依傷害罪判拘役20日，可易科罰金；民事部分，兒子求償44萬9291元醫藥費、100萬元精神慰撫金，總計144萬9291元。

董指出，他雖然因被兒子辱罵、作勢歐打而激怒，和兒子抱著扭打摔下樓梯，但他沒有傷害犯意，兒子傷勢不是他造成的，請求法院駁回訴訟。

法院根據刑事確定判決，且有醫院診斷證明書，董也不爭執醫藥費部分，至於精神慰撫金應以30萬元為適當，因此判董應賠償74萬9291元。