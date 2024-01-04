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兒遭割頸亡 父母發聲「反廢死」

聯合報／ 記者李定宇劉懿萱王聖藜侯俐安／連線報導

日前發生國中生遭割喉致死案件，家屬昨公開信以「心痛的父母」身分發布三聲明、四呼籲，其中包括反對廢死。 圖為示意圖。本報資料照片
日前發生國中生遭割喉致死案件，家屬昨公開信以「心痛的父母」身分發布三聲明、四呼籲，其中包括反對廢死。 圖為示意圖。本報資料照片

新北市某完全中學國中生去年遭同學刺殺致死，震驚社會，家屬正料理後事，外界對事件有諸多疑問，甚至傳出有人冒名募款，家屬昨以公開信強調如同二度傷害，以「心痛的父母」身分發布三聲明、四呼籲，其中包括反對廢死

家屬說，他們曾是非常普通但還算幸福的家庭，有一對子女，女兒雖身心障礙，但弟弟總是會幫忙。沒想到突來的不幸讓一個貼心又善解人意的孩子離開；家屬沒有任何政黨及政治立場，只有失去心愛的孩子後的沉痛呼籲，希望孩子的犧牲能減少日後不幸發生。

家屬昨也發出三點聲明，包括網路上部分不肖者利用此不幸事件發布假帳號募款，感到難過痛心，請警政單位協助；他們安分守法從未與人結怨，若散布不實言論及影片涉及誹謗，或假冒親屬發表言論，將採取法律途徑；孩子離世後，家屬心痛萬分，心力都放在料理後事，一些未經求證言論已造成傷害與困擾。

另以「心痛的父母」身分提出四呼籲，包括會全力督促司法公正、公平、公開審理，涉嫌教唆者和殺人者都應受法律制裁；請政府重新審視少事法年齡及相關配套措施，盡快修法；反對廢死，以免讓少數人為所欲為、有恃無恐；全面檢視現行校園安全及學生輔導制度漏洞，賦予學校及老師適當且有效的管教手段及措施。

據調查，目前新北地檢署不排除朝殺人罪、傷害致死罪方向偵辦。法務部官員透露，涉案國三生是未成年人，其父母未來可能須負連帶賠償責任，再加上被害人正值年少，餘命長，賠償金額不可能過低，犯保協會除啟動機制協助被害家屬申請定額補償金外，必要時將出擔保書，協助被害人家屬對凶嫌父母聲請假扣押。

2024選舉 校園安全 廢死 死刑 割喉案

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