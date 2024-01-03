台東查獲涉賄選案 平原立委候選人樁腳遭聲押

一名平地原住民立委候選人的曾姓、林姓等樁腳，涉嫌以1000元至2000元不等向選民現金買票，台東地檢署認為違反選舉罷免法罪嫌重大，今晚向台東地方法院聲請羈押禁見。

台東地方檢察署今天晚間發布訊息表示，檢察官馮興儒指揮法務部調查局台東縣調查站、花蓮縣調查站、東部地區機動工作站、內政部警政署刑事警察局南部打擊犯罪中心、台東縣警察局刑事警察大隊、花蓮縣警察局刑事警察大隊、鳳林分局、內政部移民署南區事務大隊台東縣專勤隊等單位，共同偵辦一名平地原住民立法委員候選人的曾姓、林姓、謝姓等樁腳，涉嫌以新台幣1000元至2000元不等向選民現金買票案件，今天持搜索票搜索13處，並帶回曾姓男子等12人到案釐清。

經檢察官訊問後，認被告曾姓、林姓、謝姓等樁腳違反公職人員選舉罷免法第99條第1項罪嫌重大，且曾姓、林姓等被告有勾串共犯、證人之虞，當庭逮捕後向台東地方法院聲請羈押禁見；謝姓被告則無羈押必要，諭知5萬元交保。

台東地檢署指出，113年總統副總統及立法委員選舉日已進入倒數11天，為嚴防各種不法手段介入妨害選舉，對於妨害選舉案件一定會從嚴速辦，以淨化選舉風氣。