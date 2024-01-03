孫女拿菜刀揮砍阿嬤數十刀 一審無罪檢上訴…嬤今再求情：她頭腦病了

黃姓女子去年3月喃喃「別傷我家人！」，卻拿菜刀砍殺八旬阿嬤，黃母聽聞哀號聲報警，阿嬤送醫撿回一命。黃女犯案後遭羈押並接受治療，精神狀況才漸好轉，桃園地院開庭時，阿嬤哭著替孫女求情，一審認為她因思覺失調症而無責任能力，判無罪但入相當場所監護5年。檢方上訴，阿嬤今又為孫女向台灣高等法院求情，說她「精神不好才殺我」。

2023年3月2日晚上9點8分，黃女在桃園市桃園區住處突然拿菜刀朝阿嬤的頭、手、腿揮砍數十刀，阿嬤的頭皮、臉部有多處撕裂傷，雙手及雙側前臂多處撕裂傷肌腱損傷，兩隻手也有骨折，一雙腿也布滿撕裂傷。黃母聽見婆婆哀嚎聲，急忙報警，黃女遭警方逮捕，阿嬤也被送醫急救。

桃院開庭時，黃女坦承犯行，但以當下出現幻聽幻覺，不但叫她「去死」，還說有許多親友表示「被害死，要她報仇」。法律扶助律師主張黃女因妄想型思覺失調症發作，沒有辨識行為能力。受傷的阿嬤在桃院開庭時都出面求情，指孫女是精神病發作，「好的時候很好，會關心我，希望治療她、判輕一點」。

桃院囑託衛福部桃園療養院對黃女進行鑑定，診斷出她罹患思覺失調症，建議應持續接受精神科治療。桃院認為阿嬤是黃女的至親，彼此感情良好，若非因精神障礙，豈會無端對至親痛下殺手？認為她行為時無責任能力，符合刑法「不罰」。但因黃女日後仍有再犯或危害公共安全可能，為預防未來再因病情影響而出現類似行為，桃院令監護5年。

檢方認為黃女在行凶時並非完全無辨識行為能力，認為原審認定有誤，上訴請求撤銷改判。高院今行準備程序，黃女在母親陪同下出庭，坐在「被害人席」上的阿嬤反而滿臉焦慮。

黃女表示自己有思覺失調症，持續吃藥、看醫生，今天的狀況可以開庭；不過她的言詞表達能力仍遲緩，多由公設辯護人代為回答。公辯稱檢方上訴無理由。

法官詢問阿嬤意見，阿嬤說孫女因為精神不好才殺她，「她頭腦有病才殺害我」，並說孫女不曉得自己在做什麼。法官定2月1日上午審理後退庭。

在退庭後阿嬤站起身來不斷感謝法院先前判孫女無罪，才能讓孫女就醫治療。