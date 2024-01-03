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洩漏機台開發機密！台積電女副理遭起訴 公訴不受理原因曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

台灣積體電路股份有限公司製造技術研發專案部門陳姓女技術副理，竟將公司先進製程重要機密資訊上傳雲端，還製成蜘蛛網狀示意圖給林姓友人觀看，新竹地檢署依刑法無故洩露工商秘密罪嫌將林女起訴，全案移審新竹地院後，陳女與台積電成立調解，台積電撤回告訴，法官最後判決全案公訴不受理。

起訴書指出，陳女2020年底到台積電擔任製造技術研發專案部門技術副理，負責研究與開發微影工程生產管理專家系統專案任務，因職務機會取得機台開發、改善機台效能經驗累積最先進製程等重要機密資訊。

這些製程相關關鍵技術依「台積電機密資訊保護政策」等保密規定，非相關業務需要無法接觸或取得，且非經台積電同意不得揭露予他人，未經授權亦不得自公司攜出，屬台積電工商秘密。

陳女明知台積電對於工商秘密保護的要求與規定，仍在2021年1月將取得的工商秘密，上傳至網路雲端空間個人帳號，還將該工商秘密製作成蜘蛛網狀示意圖，並開放權限供友人林男觀覽，再用私人電子信箱傳送給林男，再由林男透過電子信箱傳送出去，檢方依刑法無故洩露工商秘密罪嫌將陳女起訴。

全案移審新竹地院後，陳女因和台積電於審理中成立調解，台積電具狀撤回告訴，法官最後判決全案公訴不受理。

台灣積體電路股份有限公司製造技術研發專案部門陳姓女技術副理，竟將公司先進製程重要機密資訊上傳雲端，還製成蜘蛛網狀示意圖給林姓友人觀看。（圖僅示意）記者黃羿馨／攝影
台灣積體電路股份有限公司製造技術研發專案部門陳姓女技術副理，竟將公司先進製程重要機密資訊上傳雲端，還製成蜘蛛網狀示意圖給林姓友人觀看。（圖僅示意）記者黃羿馨／攝影

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