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大選賠率製造聲勢高低假象？法務部：嚴防賭盤影響選舉

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

總統大選逼近，法務部今天表示，「二合一」選舉投票日接近，選舉賭盤影響選舉結果，法務部已修法提高刑責處罰選舉賭盤，以確保選舉公平性，另增訂檢舉獎金制鼓勵民眾檢舉。

法務部長蔡清祥表示，查緝選舉賭盤是查察的主軸之一，他視察全國地檢署查案已呈現成效，共辦理1222案羈押11名被告，法務部爭取的100名檢察官助理在查緝涉詐的賭盤案中發揮功能，未來人事制度會法制化，再增援150名助理。

檢察司長郭永發說，選舉賭盤就像腫瘤，一開始便要剷除、殲滅，不能養案，案子養大就算後來查到很多人、很多錢，但已影響到選舉公正，對選舉並不公平，因此應即時偵辦。

主任檢察官李仲仁說，選舉賭盤的存在從操縱賠率、誘引投票、製造風向到影響選舉結果，都有大面向的影響，賭盤封盤還可能讓人覺得某人已不被看好，進而造成棄保效應，因此絕對要嚴格禁止。

法務部說，因應這次選舉特性，應慎防有心人士透過操縱賭盤賠率引誘民眾投票，或是製造候選人聲勢高低不實假象，更可能藉此操作棄保效應，因此，所有查察機關應嚴查選舉賭盤，維護選舉公正性。

法務部說，總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法去年6月同時增訂並提高刑責，目前對賭客可處6月以下有期徒刑、對經營者可處5年以下有期徒刑。

法務部統計，截至2024年1月3日為止，受理所有妨害選舉案件2607件，選舉賭盤案查辦1222件、1103人，相較2020年查辦801件、922人大幅增加；此外，這次大選前因涉及選舉賭盤案遭羈押的人數為11人，也相較於2020年時羈押3人為多。

法務部表示，為防止境外勢力介選、選舉賭盤案，將2種犯罪類型納入檢舉獎金核給範圍，其中，境外勢力介選檢舉獎金為100萬元以上、2000萬元以下，選舉賭盤檢舉獎金為5萬元以上、500萬元以下。

法務部表示，近來發現許多選舉賭盤由詐欺集團虛設，誘引不知情民眾下注，目前查獲多案皆為詐騙陷阱，也呼籲民眾踴躍提供情資，若因檢舉而破案，最高可領500萬元檢舉獎金。

主任檢察官李仲仁。記者王聖藜／攝影
主任檢察官李仲仁。記者王聖藜／攝影
檢察司長郭永發。記者王聖藜／攝影
檢察司長郭永發。記者王聖藜／攝影
法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影
法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影

賭盤 法務部 介選 罷免

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