法務部：查獲選舉賭盤1222件 詐騙虛設高達78%

大選將屆，法務部今天公布最新查辦選舉賭盤數據，共計查獲1222件、1103人，其中高達78%是詐騙虛設，賭金有去無回；另已修法加重刑責，賭客最重可處6個月有期徒刑。

法務部下午舉行媒體茶敘，主題為「速查嚴辦選舉賭盤，確保選舉公平性」，調法務部辦事主任檢察官李仲仁報告指出，檢方查獲選舉賭盤案件，上屆總統大選查獲801起選舉賭盤，本屆暴增至1222起，人數也從922人增為1103人，組頭不但可能透過操縱賠率誘引投票、製造風向，還可能影響結果，侵蝕民主根基。

李仲仁表示，檢察官溯源釐清後，赫見其中有高達78%是詐騙賭盤，賭客投注的賭金猶如肉包子打狗，有去無回，全被詐團捲走。

他指出，多數選舉賭盤為詐團虛設，民眾在不知情的狀況下投注，直到查察機關通知，才恍然大悟遭詐騙，但是贓款已難追回。

檢察司長郭永發呼籲，民眾如果知悉選舉賭盤，應踴躍檢舉，領取獎金才是正道，而且民國112年8月22日修正「鼓勵檢舉賄選要點」為「鼓勵檢舉妨害選舉要點」，把境外勢力介選、選舉賭盤等行為一併納入獎金核給範圍，境外勢力介選檢舉獎金為新台幣100萬元以上、2000萬元以下，選舉賭盤檢舉獎金是5萬元到500萬元以下。

郭永發表示，選舉賭盤過去只能依刑法第266條、268條規定，最重處賭客5萬元罰金、經營者3年徒刑，而在總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法112年6月9日修正公布後，增訂並加重刑責，賭客最高可處6月徒刑、經營者5年徒刑。

他指出，今年選舉賭盤查獲數暴增，在新法施行後，聲請羈押獲准被告人數達11人，相較於上屆的3人呈現成長趨勢，呼籲民眾勿以身試法，以免身陷囹圄。

法務部長蔡清祥指出，這次選舉介選嚴重，檢方嚴查各項不法行為，並以阻絕境外勢力、斷絕賭盤效應、杜絕假訊息干預等3項策略應對，尤其接近投票日前選況激烈，有心人士可能透過不法手段操作不實假象或營造棄保，呼籲民眾踴躍檢舉，以維護選舉的民主、自由與公平性。