快訊

賴品妤為封路造勢塞車道歉 對手廖先翔酸「她不了解汐止」

藍委公布高端董事會錄音檔控詐國家補助 高端提告了

日航擦撞意外塔台通聯紀錄公開 證實航管人員「未發海保機起飛許可」

法務部：查獲選舉賭盤1222件 詐騙虛設高達78%

中央社／ 台北3日電

大選將屆，法務部今天公布最新查辦選舉賭盤數據，共計查獲1222件、1103人，其中高達78%是詐騙虛設，賭金有去無回；另已修法加重刑責，賭客最重可處6個月有期徒刑。

法務部下午舉行媒體茶敘，主題為「速查嚴辦選舉賭盤，確保選舉公平性」，調法務部辦事主任檢察官李仲仁報告指出，檢方查獲選舉賭盤案件，上屆總統大選查獲801起選舉賭盤，本屆暴增至1222起，人數也從922人增為1103人，組頭不但可能透過操縱賠率誘引投票、製造風向，還可能影響結果，侵蝕民主根基。

李仲仁表示，檢察官溯源釐清後，赫見其中有高達78%是詐騙賭盤，賭客投注的賭金猶如肉包子打狗，有去無回，全被詐團捲走。

他指出，多數選舉賭盤為詐團虛設，民眾在不知情的狀況下投注，直到查察機關通知，才恍然大悟遭詐騙，但是贓款已難追回。

檢察司長郭永發呼籲，民眾如果知悉選舉賭盤，應踴躍檢舉，領取獎金才是正道，而且民國112年8月22日修正「鼓勵檢舉賄選要點」為「鼓勵檢舉妨害選舉要點」，把境外勢力介選、選舉賭盤等行為一併納入獎金核給範圍，境外勢力介選檢舉獎金為新台幣100萬元以上、2000萬元以下，選舉賭盤檢舉獎金是5萬元到500萬元以下。

郭永發表示，選舉賭盤過去只能依刑法第266條、268條規定，最重處賭客5萬元罰金、經營者3年徒刑，而在總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法112年6月9日修正公布後，增訂並加重刑責，賭客最高可處6月徒刑、經營者5年徒刑。

他指出，今年選舉賭盤查獲數暴增，在新法施行後，聲請羈押獲准被告人數達11人，相較於上屆的3人呈現成長趨勢，呼籲民眾勿以身試法，以免身陷囹圄。

法務部長蔡清祥指出，這次選舉介選嚴重，檢方嚴查各項不法行為，並以阻絕境外勢力、斷絕賭盤效應、杜絕假訊息干預等3項策略應對，尤其接近投票日前選況激烈，有心人士可能透過不法手段操作不實假象或營造棄保，呼籲民眾踴躍檢舉，以維護選舉的民主、自由與公平性。

賭盤 法務部 介選 詐騙 罷免

延伸閱讀

區塊鏈平台開總統賭盤？警用電子錢包循線抓11人送辦

虛擬貨幣下注選舉賭盤 苗檢赴7縣市查獲11嫌

影／大選倒數男開選舉賭盤 電話還在談下注...北市刑大立逮人

假選舉賭盤真詐財？高雄警巡臉書逮4男女 追幕後集團

相關新聞

遭影射有私生子…賴清德競總指「惡意中傷」 今告發謝龍介、邱毅

國民黨立委候選人謝龍介及前立委邱毅日前在網路節目中，影射民進黨總統候選人賴清德在外有私生子。賴清德競總發言人郭雅慧今天表...

見同鄉賭場獲利眼紅 越南移工揪台籍友人持刀槍洗劫…二審駁回上訴

越南籍范姓男子見同鄉高姓男子在雲林經營賭場獲利可觀，前年9月夥同陳姓男子等5人戴頭套分持刀槍洗劫，搶走現金25萬元及金飾...

大選賠率製造聲勢高低假象？法務部：嚴防賭盤影響選舉

總統大選逼近，法務部今天表示，「二合一」選舉投票日接近，選舉賭盤影響選舉結果，法務部已修法提高刑責處罰選舉賭盤，以確保選...

藍委公布高端董事會錄音檔控詐國家補助 高端提告了

國民黨立委候選人廖偉翔、國民黨不分區立委候選人林瓊嘉、蔡明忠日前公布高端董事會錄音檔，指控高端以不實訊息標案詐取國家補助...

一家遭通緝潛逃加拿大？貴婦奈奈公公列欠稅大戶 檢舉可獲獎金最高103萬

網紅貴婦奈奈和丈夫黃博健、公公黃立雄一家3人涉詐欺遭通緝，行政執行署1日將欠稅7130萬餘元的黃立雄列為欠稅大戶，若民眾...

不滿前女友另結新歡 男手機放她機車置物箱定位、恐嚇觸法

基隆市張姓男子不滿女友分手，另結新歡，把手機放在她的機車置物箱，以利定位追蹤。張男也曾持對鐵槌朝女子揮舞，並傳訊息恐嚇她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。