不滿前女友另結新歡 男手機放她機車置物箱定位、恐嚇觸法

基隆市張姓男子不滿女友分手，另結新歡，把手機放在她的機車置物箱，以利定位追蹤。張男也曾持對鐵槌朝女子揮舞，並傳訊息恐嚇她觸法。基隆地方法院審理時，張男認罪，並獲女子原諒。法官依恐嚇罪處拘役30日，可易科罰金，宣告緩刑2年。

判決指出，檢方起訴張男與被害女子曾為男女朋友，張因不滿女方另結新歡，去年3月上旬到4月上旬期間，多次在女子位於基隆市安樂區住處附近盯梢、守候，等待女子現身，上前見面要求處理雙人感情糾紛。

張男為了能找到女方，把他的手機放在女子機車的置物箱，藉由手機定位尾隨女方，尾隨過程中，一度持鐵鎚向女子揮舞，讓女子心生畏懼。

張男另以通訊軟體LINE傳送「我會讓你每天過得提心吊膽，我沒騙你」、「這樣每天就過得提心吊膽，我什麼時候會出現，這是你要的嗎」、「要死一起死」、「出門要小心點不要出車禍，8點多你出門去小倆口對吧，我不是有事的話，我就可以看到車禍」、「下次一定打準點，不會打到你」、「我用平的鐵鎚沒有用尖的」等訊息，騷擾、恐嚇女方，使子女心生畏懼，日常生活及社會活動受影響。

警方接獲被害女子報案後，通知張男到案說明，製作筆錄後將全案送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，認定張男犯行，依違反跟蹤騷擾防治法、刑法恐嚇危害安全罪嫌起訴。

法官審理時張男自白犯罪，法院裁定改行簡易判決程序。法官審酌張男不思理性處理感情糾紛，採取恐嚇犯行使女方心生恐懼，行為可議。考量坦承犯行且獲女方原諒，依恐嚇危害安全罪處拘役30日，如易科罰金以1千元折算1日。張男犯跟蹤騷擾罪嫌部分，女方撤回告訴，

法官認為，張男5年內未因故意犯罪判刑，且被害女子也請法官從輕量刑，同意給予緩刑宣告。張男經過偵審程序，當應知所警惕，刑責以暫不執行為適當，宣告緩刑2年，給他自新的機會。