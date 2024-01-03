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一家遭通緝潛逃加拿大？貴婦奈奈公公列欠稅大戶 檢舉可獲獎金最高103萬

中央社／ 台北3日電

網紅貴婦奈奈和丈夫黃博健、公公黃立雄一家3人涉詐欺通緝，行政執行署1日將欠稅7130萬餘元的黃立雄列為欠稅大戶，若民眾檢舉黃立雄行蹤、名下財產，最高可獲獎金103萬元。

貴婦奈奈和黃博健合開的「杏立博全」醫美診所涉嫌惡性倒閉，民國107年間無預警歇業，積欠多家廠商欠款，貴婦奈奈和黃博健與掛名診所院長的黃立雄去向不明，遭民眾提告詐欺，因遲未到案遭台北地檢署通緝。

法務部行政執行署士林分署表示，經國稅局查出黃立雄積欠多年度的綜合所得稅及罰鍰，欠款金額約新台幣7130萬餘元，案件已移由士林分署進行後續清查，但黃立雄在台資產不多，因此依法於1日發出獎勵檢舉公告，鼓勵民眾檢舉。

士林分署指出，依照「法務部行政執行署獎勵檢舉作業要點」，若民眾提供黃立雄的確實行蹤，可獲獎金3萬元，另民眾提供黃立雄可供執行的財產，最高可獲獎金100萬元，合計最高獎金103萬元。

此外，外傳貴婦奈奈一家3人可能潛逃到加拿大多倫多，調查局於108年間將3人列入外逃通緝犯名單，加強查緝行蹤，呼籲民眾提供線索，經檢舉並成功緝獲3人後，可獲共計75萬元的檢舉獎金。

網紅貴婦奈奈和丈夫黃博健、公公黃立雄一家3人涉詐欺遭通緝，行政執行署1日將欠稅7130萬餘元的黃立雄列為欠稅大戶，若民眾檢舉黃立雄行蹤、名下財產，最高可獲獎金103萬元。圖／聯合報系資料照片
網紅貴婦奈奈和丈夫黃博健、公公黃立雄一家3人涉詐欺遭通緝，行政執行署1日將欠稅7130萬餘元的黃立雄列為欠稅大戶，若民眾檢舉黃立雄行蹤、名下財產，最高可獲獎金103萬元。圖／聯合報系資料照片

貴婦奈奈 通緝 財產 詐欺 提告

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