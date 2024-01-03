網購33萬勞力士 男稱「非新品」收到15天要退貨...底蓋還有刮痕

台中吳姓男子從知名網購平台花了33萬元下訂1支勞力士，卻認為收到的非新品、保卡拖延寄出，要求平台返還33萬元；法院查，吳收到手表若要退貨應於消保法規定7日內，卻時隔12日拿到平台合作的鐘表行要退，且底蓋還有明顯刮痕，認為他求償無理由，判處駁回，可上訴。

吳男主張，他2023年5月11日在網購平台上購買1支勞力士手表，價格為33萬元，下單前也曾電詢平台是否為新品，並經供應商確認是新品後才訂購，未料同月13日收到網購平台合作的鐘表行寄來的手表並非新品，盒內也沒附國際保證卡。

吳男說，他當時向鐘表行反應後，對方拖延7天才將保證卡寄出，他收到保證卡就隨即和鐘表行聯絡退貨，5月25日再赴現場辦理退貨，未料對方卻要求他付8萬5000元的整修費，因此對網購平台提告返還解除契約的價金33萬元。

網購平台抗辯稱，該勞力士的商品文案中就載明「原廠保證書及原廠盒子將於貨到7日後補寄到您的手中」，主要是基於原廠保證書等同商品獨一無二身分證明，若保證書遺書，無法享有勞力士5年保固且無法補發。

平台表示，為了避免消費者7日內猶豫期內有退貨需求，而有遺失保證書風險，所以合作廠商都在消費者確認購買無退款需求後，才寄發原廠保證書。

平台也說，吳男5月13日收到手表，若要解除契約，依消費者保護法第19條第1項規定，最遲應於5月20日提出，但吳卻至5月25日將手表自行送到鐘表行，已逾消保法規定期限。

台中地院查，吳男5月25日經鐘表行估價，記載「底蓋有刮傷，更換後視為保固期間內已開蓋，依業內買賣常規，將視為中古品，無法當新品販售」，且該瑕疵於外觀十分明顯。

法院認為，吳若5月13日收到手表發現有瑕疵，依消保法第19條規定應於7天內退貨，豈有直至5月25日才將手表親自送到鐘表行退貨之理，認為無求償無據，予以駁回。