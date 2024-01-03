台南男遭控倒車衝撞警方巡邏車 高分院勘驗以這理由判無罪

台南劉姓男子前年底開車行安南區培安路口，因闖紅燈而為警鳴笛示意停車反而加速逃逸，自撞宮廟金爐，警方巡邏車自後方截停時疑遭劉倒車衝撞，一審認證據不足判他無罪。檢方上訴後，二審勘驗警車行車記錄器，仍認定劉車欲倒車繼續逃逸未果後即呈現停滯狀態，駁回上訴。

檢警調查，劉男明知員警執行攔檢盤查，依法執行公務，竟因車內有藏放毒品，為規避查緝，以倒車衝撞警用巡邏車，檢方認他涉妨害公務起訴。而他涉違反毒品危害防制條例案件則另案偵辦。

檢方上訴指出，依據原審勘驗筆錄及擷圖，警車持續開啟鳴笛聲，緊跟在劉男車輛後方追捕甚長一段距離，且警車鳴笛聲音響亮，而另一輛警用機車自始均緊跟在劉左右側行駛，劉應不可能無法判斷警笛聲來自於後方。

檢方表示，劉表示撞上金爐後，知悉遭警方追捕，仍企圖想要繼續逃跑，所以會變換排檔往後行駛，欲擺脫警方追緝。從行車記錄器畫面中也清楚可見，劉撞上金爐時，後方警車鳴笛聲並未中斷，右側警用機車仍繼續緊跟在旁，而後警車停在劉車輛後方，從畫面中尚可看見劉車輛的一半車牌。此時劉車輛煞車燈熄滅並開始倒車往後，雙前輪從金爐旁台階往下移動到平地時車身劇烈搖晃，隨即撞上警車前保險桿。

台南高分院合議庭指出，因劉駕駛車輛先遭警用機車緊跟及鳴笛一段時間後，警車才隨後跟隨劉車輛，且警車並非從頭到尾均鳴笛，考量劉車上藏有毒品，他為躲避查緝而逃逸，情急之下恐難清楚辨識有哪些警車在追逐，劉辯稱只有注意到警用機車等語，並非無憑。

合議庭指出，劉車輛失控撞上宮廟前方金爐，煞車燈亮起，被告車輛煞車燈熄滅，警車及警用機車仍行駛中，與劉車輛尚有一段距離，劉車輛倒車燈與煞車燈即同時亮起。惟僅經過1秒鐘，警車即已逼近劉車輛後方。

合議庭表示，劉於警車抵達之前，即已將排檔桿打入倒車檔欲後退逃離現場，並非為了撞擊警車才打倒檔，惟因下一秒鐘警車即已到達並逼近劉車，劉往後倒車前輪剛由金爐台階下移，車輛後方隨即撞上警車前保險桿而被包夾無法動彈。

劉雖放開煞車，惟排檔桿仍停留在倒車檔位，並未曾移動，直至員警將排檔桿復位為止，足以證明劉欲倒車繼續逃逸未果後，即呈現停滯狀態，並無任何繼續操控車輛前進、後退或衝撞警車行為。

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