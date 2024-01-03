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大選倒數 花東檢警調廉查察妨害選舉、加強縱橫向聯繫

中央社／ 台東縣3日電

大選倒數，各地持續查獲賭盤、境外勢力介選及各種妨害選舉等不法情事，花蓮高分檢署檢察長洪培根召集花東檢警調廉等座談會，加強縱向橫向聯繫，強力查察維護公平公正選舉。

會中，洪培根除轉達法務部長蔡清祥及檢察總長邢泰釗有關選舉查察的重要指示外，也提示花東辦案團隊應採取以地檢署及檢察官指揮為中心的查察模式；盤點各項妨害選舉情資，在嚴守證據法則及程序正義下，審酌在選前執行。

洪培根指出，儘可能在選前引爆地雷；檢察官及各上級司法警察機關應多至轄區查察單位走動聯繫，以強化與基層單位與同仁的聯繫；加強偵辦赴中接受旅遊招待等違反反滲透法案件；嚴防假藉宮廟辦理慈善活動或民俗慶典活動提供資助等妨害選舉不法行為。

此外，嚴控假訊息、生成AI或深偽影音，並應及時偵辦與澄清；加強網路、社群媒體及通訊群組巡邏，並即時與檢察機關聯繫處置；平地與山地原住民選區，應密切關注及加強查察；警察機關應注意選前治安維護與嚴格執法，以及加強選票護送與安全戒護等。

投開票當天，注意投票所及附近秩序的維護及妥適處理；選後仍應持續查察不法，如符合提起當選無效之訴要件，應蒐集齊全並於期限內速向法院提出。

洪培根也感謝花東查賄團隊這段時間的努力與辛苦，並勉勵團隊成員在面對選舉賭盤、境外勢力介選、假訊息與深偽影音及各種妨害選舉情事等鉅大挑戰，各單位要堅定持續查察不法，並應鎖緊螺絲加強縱向橫向聯繫，展現強力查察作為，共同維護公平公正選舉。

團隊 警察 檢察官 花蓮 2024選舉

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