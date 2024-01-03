影／不滿爭道！桃園男惡意逼車「蛇行又急剎」 警重罰2.4萬

得不償失！桃園警方近期接獲2起民眾檢舉，有汽車駕駛為了爭道惡意逼車，除了在路中央蛇行、急剎車，還搖下車窗怒罵，警方確認影像後全依道路交通管理處罰條例第43條規定開罰，重罰2萬4千元，再記違規點數3點。民眾若遇到惡意逼車行為，備妥4種資料就能向警方檢舉，違規駕駛將付出慘痛代價。

桃園一名機車騎士去年7月底，行經桃園區延平路時被一部廂型車從左後側超車，結果廂型車不滿爭道，突然在路中央剎車，接著蛇行向右切再往左扭，不斷惡意擋住騎士，過程中駕駛還搖下車窗，朝騎士辱罵比出YA的手勢，2分鐘的直線車程共惡意阻擋3次、蛇行2次，事後騎士不滿向警方檢舉。

另外去年10月，一輛汽車行經桃園藝文特區周邊，在路口左轉時右側突然衝出一輛小貨車，而小貨車駕駛不滿，直接在路中央停車，逼迫其他汽車讓道。警方指出，民眾可以主動檢舉危險駕駛，只要備齊個人資料、違規事件發生時地、違規車輛車牌號碼及相關證據，例如圖片或影像等 ，即可到各縣市政府警察局官網檢舉。

桃園警分局強調，道交管理處罰條例第43條危險駕車行為，可處6千至3萬6千元罰鍰，並記違規點數及吊扣牌照，包括超速40公里、驟然減速或停車等惡意逼車行為，若2車以上在道路競駛及競技加重處罰3萬至9萬元罰鍰，情節嚴重更可能構成刑法公共危險罪，提醒用路人切勿有危險駕駛行為，以維護良好交通秩序。