桃園首例！前里長揪團低價赴陸「尋根之旅」 涉反滲透法2人交保

2024總統立委二合一選舉將近，桃園地檢署接獲情資，指稱桃市前新埔里長郭雲輝、桃市國際暨兩岸教育交流發展協會理事長劉豫忠，涉嫌接受大陸地區國務院台灣事務辦公室安排住宿及飲宴，邀約里長、社區發展協會理事長等30多人，以2萬元低價赴陸進行7天6夜旅遊；桃園地檢署昨發動搜索、約談郭等17人，郭、劉複訊後，分別以30、20萬元交保候傳。

桃檢說明，檢察官陳嘉義昨天指揮法務部調查局桃園市調查處、桃園市龍潭警分局，偵辦被告郭雲輝、劉豫忠違反總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法及反滲透法案件，經縝密蒐證，向法院聲請搜索並執行搜索2處，通知被告郭、劉2人及赴陸接受不正招待旅遊的15名證人到庭訊問。

檢察官訊問後，發現郭、劉2人以「尋根之旅」為名義，招攬桃園市現任里長、社區發展協會理事長等人，於去年10月24至30日，以2萬元的低價，前往中國大陸地區福建、河南等地進行7天6夜旅遊，並接受國台辦等單位安排住宿及飲宴。

檢方調查，旅遊期間，國台辦等單位及郭、劉等人發言，請託參與旅行團的團員支持「兩岸一家親」及特定政黨等言論，以此招待食宿之不正利益，行賄具有投票權之人。因認被告郭雲輝、劉豫忠均涉犯反滲透法第7條、總統副總統選舉罷免法第86條第1項、公職人員選舉罷免法第99條第1項，受滲透來源委託、指示、資助，而對有投票權之人行賄等罪嫌，然因無羈押必要，分別諭知30萬元、20萬元具保候傳。