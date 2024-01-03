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桃園首例！前里長揪團低價赴陸「尋根之旅」 涉反滲透法2人交保

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

2024總統立委二合一選舉將近，桃園地檢署接獲情資，指稱桃市前新埔里長郭雲輝、桃市國際暨兩岸教育交流發展協會理事長劉豫忠，涉嫌接受大陸地區國務院台灣事務辦公室安排住宿及飲宴，邀約里長、社區發展協會理事長等30多人，以2萬元低價赴陸進行7天6夜旅遊；桃園地檢署昨發動搜索、約談郭等17人，郭、劉複訊後，分別以30、20萬元交保候傳。

桃檢說明，檢察官陳嘉義昨天指揮法務部調查局桃園市調查處、桃園市龍潭警分局，偵辦被告郭雲輝、劉豫忠違反總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法及反滲透法案件，經縝密蒐證，向法院聲請搜索並執行搜索2處，通知被告郭、劉2人及赴陸接受不正招待旅遊的15名證人到庭訊問。

檢察官訊問後，發現郭、劉2人以「尋根之旅」為名義，招攬桃園市現任里長、社區發展協會理事長等人，於去年10月24至30日，以2萬元的低價，前往中國大陸地區福建、河南等地進行7天6夜旅遊，並接受國台辦等單位安排住宿及飲宴。

檢方調查，旅遊期間，國台辦等單位及郭、劉等人發言，請託參與旅行團的團員支持「兩岸一家親」及特定政黨等言論，以此招待食宿之不正利益，行賄具有投票權之人。因認被告郭雲輝、劉豫忠均涉犯反滲透法第7條、總統副總統選舉罷免法第86條第1項、公職人員選舉罷免法第99條第1項，受滲透來源委託、指示、資助，而對有投票權之人行賄等罪嫌，然因無羈押必要，分別諭知30萬元、20萬元具保候傳。

桃市前新埔里長郭雲輝、桃市國際暨兩岸教育交流發展協會理事長劉豫忠涉嫌接受國台辦安排住宿及飲宴，邀約里長、社區發展協會理事長等人低價赴陸旅遊，桃檢昨複訊後，分別諭知30萬元、20萬元具保候傳。記者陳恩惠／攝影
桃市前新埔里長郭雲輝、桃市國際暨兩岸教育交流發展協會理事長劉豫忠涉嫌接受國台辦安排住宿及飲宴，邀約里長、社區發展協會理事長等人低價赴陸旅遊，桃檢昨複訊後，分別諭知30萬元、20萬元具保候傳。記者陳恩惠／攝影

桃園 反滲透法 國台辦

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