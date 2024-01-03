台中妙齡女遭色男尾隨欲性侵 求助鄰居卻這反應...好心寒

台中市一名妙齡女在在2021年初唱完歌返家，遭楊姓男子尾隨回租屋處，楊將女子推入房內欲逞欲，親吻肩部、撫摸下體，女子跑出向有門內有電視聲的鄰居求助，鄰居聽到求助聲後，卻將電視音量關閉，女子又被楊拉回房內，再次掙脫後，跑向停大樓外向一名車主求助才解圍，二審昨駁回上訴，判楊1年10月徒刑。

判決指出，一名妙齡女子在2021年1月24日與朋友唱完歌後返家，遇到楊姓男子尾隨入電梯，與她一起搭乘電梯到7樓，隨後尾隨女子前往其租屋處，楊趁女子開門後，將女子推入屋內，親吻女子頸部，隔著褲子撫摸女子下體，女子驚呼「你是誰，不認識你」。

女子以腳踢楊男後脫困，跑到走廊向一戶有電視聲的鄰居敲門求助，未料鄰居卻將電視音量關閉，沒有回應女子，也沒開門察看，楊男見女子逃脫後，直呼「妳回來」，接著再把女子拉回房內欲逞欲。

楊男持續親吻女子胸前，在試圖脫下女子外褲、拉開女子雙腿，撫摸下體時，女子趁高跟鞋掉落時逃出，跑到大樓外向一名坐在轎車內的車主求助才脫困。

一審審理時，楊男雖承認有對女子猥褻，但否認有侵入住宅、強制猥褻的犯行，辯稱此案只有被害女子的單一指控，不過一審仍採信女子、證人證詞、驗傷單、監視器畫面等證據，認定楊涉犯侵入住宅強制猥褻罪，判刑1年10月。

楊男不服上訴台中高分院，台中高分院昨天宣判，仍認定一審量刑妥適、無情輕法重情事，駁回楊男上訴，維持一審原判，仍可上訴。