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炎亞綸為海外工作賺和解公益基金 聲請撤銷限制出境出海遭駁回

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

炎亞綸承諾會盡最大的誠意和努力談和解。記者蕭雅娟／攝影
炎亞綸承諾會盡最大的誠意和努力談和解。記者蕭雅娟／攝影

藝人炎亞綸陷性影像風波，被控拍攝、無故持有少年性影像，去年士林地方法院開庭，炎亞綸與網紅耀樂談和解，稱「會盡最大的誠意和努力，滿足雙方條件談和解」近期炎亞綸因有海外工作邀約，為積攢和解、公益基金，聲請撤銷限制出境出海，士院裁定駁回。

炎亞綸去年遭控，曾與耀樂交往期間拍攝性影片，士林地檢署依「製造少年猥褻行為電子訊號」及「意圖散布而持有少年性影像」等2罪嫌起訴，去年6月26日起至今年2月25日止，遭限制出境、出海。

炎亞綸主張，他無外國國籍，生活重心都在我國，因工作需求需要出境，完成工作後均會旋即入境返台，且案發後配合完成偵查，難認逃亡可能，今年1月間有海外工作邀約，為了出境工作用以維持生計，積攢和解、公益基金，聲請撤銷限制出境出海處分，另請法院發函外交部，准予換發護照

士院裁定指出，炎亞綸犯罪嫌疑確屬重大，本案尚有事證尚待釐清調查，且所涉犯2罪，法定刑均為6月以上5年以下之罪，有可能經判處不得易科罰金之刑；炎亞綸為我國知名藝人，能受邀至國外工作，可見一定能力及管道可在國外發展或長期停留，有在國外生活資力，若解除限制出境出海處分，可能導致滯留不歸，致將來難以審判或執行程序。

合議庭認定，限制出境出海，已屬限制自由較為輕微的保全手段，實質上不影響炎亞綸在我國領土範圍繼續工作及生活權利，另換發護照部分，若認行政處分違法，應提起訴願、行政訴訟救濟，全案裁定駁回。可抗告。

護照 耀樂 炎亞綸

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