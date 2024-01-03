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獨／找上流人士合照吸金36.4億 蔡國安還押開心說：只能押我6個月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

擔任東大聯合會計師事務所等公司負責人的蔡國安，誆稱受前副總統蕭萬長夫人朱俶賢、台塑石化等多人委託募資，2015年起吸金36億4千萬餘元，新北地方法院依銀行法、詐欺取財等罪判蔡14年刑。蔡和檢方皆上訴，因羈押期將屆，台灣高等法院今開訊問庭，蔡搬出97歲老母盼交保過農曆年，還押時卻開心地跟法警說「只能押我6個月」。

記者詢問「是不是真的吸金36億？」、「為什麼都跟名人照相？」、「覺得不會再押了嗎？」，他板起臉孔一語不發，下了樓梯後嘀咕「不要亂報」。

檢方指控，蔡國安（75歲）自2015年起，冒用朱俶賢、台塑石化、中聯資源等多間公司名義，偽造合約書或基金名冊，向外界誆稱自己受託，替朱主持大陸稀土進口投資案募資，或稱受台塑石化公司委託清運石灰廢棄物至菲律賓、受國光公司委託募資收購不良債權等不實投資案，招攬民眾投資，還用雙卡手機創建一個Line帳號「朱媽媽」假冒朱俶賢，更盜刻、冒用朱俶賢等人印章、簽名，還拿出與前總統蕭萬長、菲律賓總統杜特蒂等政商名流合照，藉此取信民眾。

先前高院認為蔡涉犯銀行法非法經營收受存款業務罪嫌疑重大，本罪為最輕本刑7年以上有期徒刑之重罪，蔡又經一審判處有期徒刑14年，並宣告沒收追徵犯罪所得24億7440萬1423元，而規避刑罰是基本人性，重罪常伴有逃亡之虞，蔡的家人也在澳洲定居並置產，就算是限制出境出海，他仍有逃亡能力，因此從去年8月14日起就羈押他。

去年11月中因羈押期限將至，高院在訊問蔡國安，並聽取檢察官意見後，認為蔡國安有澳洲國籍，子女也有澳洲國籍並定居海外，有相當理由認定他可能逃亡。因羈押原因仍在，且蔡犯的罪危害國家金融秩序、社會投資大眾甚鉅，高院在權衡國家刑事司法權行使、社會秩序和公共利益，以及蔡的人身自由受限程度後，為確保日後審判及刑罰執行程序得以順利進行，裁定自去年11月14日起延長羈押2月。

因羈押期至1月14日屆滿，高院今開訊問庭。蔡表示母親已經97歲了，他和媽媽住了20年，媽媽在等他回家，希望能交保「或許是最後一次」，這樣比較心安。律師則主張相關證據沒有晦暗不明之處，蔡也認罪，希望能讓他交保探親，願接受電子腳環監控。

法官詢問先前要求蔡國安整理的資料是否能如期在17日前提出？提醒「不要裝不知道」，蔡和律師答稱「會準時提出」。

蔡國安除經營會計師事務所、多媒體、投資顧問等多間公司外，也是亞太聯盟總商會台灣分會理事長，臉書上放了許多與政商名流的合影。受害民眾多從商，財力雄厚，有對兄弟檔被騙金額高達1億5千萬餘元，另外還有某家族，從父母到子女全都被蔡國安誆騙，參與所謂「投資案」，受騙金額高達9億5千萬餘元，蔡國安被控吸金金額高達36億4千萬餘元。

刑事訴訟法第108條第5項規定「延長羈押期間，偵查中不得逾二月，以延長一次為限。審判中每次不得逾二月，如所犯最重本刑為十年以下有期徒刑以下之刑者，第一審、第二審以三次為限，第三審以一次為限。」

身陷銀行法、詐欺取財罪的蔡國安經常拿出與前總統蕭萬長、菲律賓總統杜特蒂等政商名流合照，藉此取信民眾。記者王宏舜／攝影
身陷銀行法、詐欺取財罪的蔡國安經常拿出與前總統蕭萬長、菲律賓總統杜特蒂等政商名流合照，藉此取信民眾。記者王宏舜／攝影

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