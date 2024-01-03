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打詐國家隊失效 籲提高詐騙最低刑期

台灣醒報／ 台北報導

新黨主席吳成典（左）與新黨不分區立委候選人仉桂美（右）3日召開記者會指出。（Photo by 台灣醒報）
新黨主席吳成典（左）與新黨不分區立委候選人仉桂美（右）3日召開記者會指出。（Photo by 台灣醒報）

打詐國家隊愈打愈詐，成立至今詐騙贓款竟超過60億！前監察委員仉桂美3日於記者會指出，政府科技執法不足，只能抓到車手或人頭戶，卻無法打擊源頭。新黨輿情中心主任季節呼籲，目前詐欺罪刑期過低，使得許多罪犯都被輕判或緩刑，呼籲提高詐欺罪的最低刑期到三年，阻遏詐騙風氣。

60億贓款難追回

新黨主席吳成典表示，台灣詐騙的風氣持續不改，已影響到國家根本。他強調，在台灣，詐騙已經成為產業，但政府不僅沒有改善狀況，反而檯面上的政治人員也都是滿嘴謊言，導致上行下效，舉國都盛行著欺騙的風氣。

文化大學政治系兼任副教授、新黨不分區立委候選人仉桂美表示，選戰不到10天，民主政治最基本的精神就是「誠信」，過去也有公職人員違反誠信原則，就遭到開除，但面對民間善於欺騙的詐騙集團，政府卻遲遲拿不出對策。

「打詐國家隊2022年成立至今，但不僅未見成效，詐欺案件反而持暴增，」她強調，2022年各地檢署新收詐欺案超過13萬件，北三檢案件當中有3成都是詐騙案，更導致檢察官不堪負荷。仉桂美說，2022年蔡政府成立打詐國家隊，但詐騙贓款卻超過60億，呼籲政府明白告訴民眾追回來多少錢。

提高詐欺罪刑度

季節說，去年有媒體調查法務部統計數據發現，2017年到2021年間詐欺罪案件被法院判決有罪確定者有6萬9741人，以判處有期徒刑6月以下者占43%最多；判處1年以上至3年未滿者占29.3%居次，而被判處拘役者也有21.6%。

他說，過去大多數因詐騙而判刑的刑期，大多不超過3年半，但這從法律規定開始就有問題，因為最低刑度非常低，還有機會被判緩刑。季節呼籲，政府應修法將詐欺罪的最低刑度提高到3年，「這樣一旦被抓到就沒有緩刑的空間」。

仉桂美說，政府科技落後於詐騙集團，技術不如人，又缺乏真正訓練，所以都只能抓到車手、人頭戶。她強調，然而，這些人很多都是被詐騙集團利用的受害者，其實很難提高對他們的刑度，抓不到源頭才是問題的癥結所在。

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詐騙集團 詐欺 修法

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