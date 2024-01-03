豪宅保全狂偷董娘千萬鑽石項鍊、絕版名表 公司也被他害慘了

林姓豪宅保全三度闖入某科技公司董座夫妻家中，搜刮黃金金飾、鑽石胸針、絕版名表、名牌包及各國現金等，被依侵入住宅竊盜罪判刑3年；民事部分，董座夫妻提告求償共1733萬餘元，台北地方法院判林和保全公司應連帶賠償373萬餘元，可上訴。

林因向地下錢莊借錢投資比特幣、下注運動賽事虧損連連，無意間得知董娘和家人出門時，會把備用鑰匙放在鞋櫃，2020年7月間二度拿備用鑰匙闖進屋內偷竊，同年8月間謊稱受屋主委託，找鎖匠來開門，再度闖空門得逞。

期間，管委會主委欲處理社區停車場大門故障一事，在一樓大廳遲遲等不到林，察覺有異調閱監視器畫面，並聯絡保全公司主管約談林，林見事跡敗露自行交出一只愛馬仕（HERMES）皮包。

董座、董娘事後清點屋內遭竊物品，發現金飾、多只名牌包、從佳士德標得價值港幣15萬元的鑽石胸針、鑽石項鍊、愛馬仕絕版鑲鑽手表、皮帶、百達翡麗限量手表等，而林早已把贓物低價變賣或換匯。

林被依3個侵入住宅竊盜罪各判2年、1年8月、8月定讞，定應執行刑3年，法院還將贓物照片公布在判決中，提醒民眾「若見坊間有流傳、購得或取得此失竊物品之人者，請向檢調機關舉報，以免觸法或涉及刑法贓物、洗錢等罪章」。

民事部分，董座、董娘認為遭竊財物總價值1633萬4980元，2人再各求償50萬元精神慰撫金，要求林和保全公司應連帶賠償共1733萬4980元。