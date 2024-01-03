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長江存儲非法攬才 1陸人起訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

大陸最大快閃記憶體晶片製造商長江存儲，涉透過與台商合作方式在台從事人力招攬，相關公司以年薪一五○萬元挖角六十人，台北地檢署昨天依違反兩岸人民關係條例起訴陸籍關係企業海康威視經理樓星云，三名台商坦認，緩起訴處分。

依官網，「長江存儲」是大陸記憶體晶片龍頭製造廠，二○一六年七月間成立，二○二二年在美中晶片大戰中被美國列入「黑名單」。

檢方查出，長江存儲早在美國封殺前，透過台籍協理董乃琦在台設立楚芯公司刊登徵才廣告，董從二○一八年起收到長江存儲、武漢新芯台幣一億八一四九萬元資金，藉此在台招募銷售員、售後服務業務員。

檢調調查，董乃琦涉及在二○一九年為後來加入生產聯盟的「北京特納飛」公司在台延攬人才，找台籍男子張鈺堂擔任「台灣特納飛」負責人，協助陸企開發產品。

檢調偵辦認為，陸企以轉投資、借名方在台設立辦事處從事業務，違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，將陸籍男子樓星云起訴，另台籍的董乃琦、張鈺堂、陳賜志因坦承犯行，獲得緩起訴處分。

台商

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