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最受矚目拍賣品！警察帶人登船驗貨 執行署2千萬元賣出走私毒品遊艇

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署所屬各分署2024年第一檔全國聯合拍賣會於今天舉行，總拍定金額1億6242萬2237元；高雄分署第2次拍賣走私毒品遊艇「AQUARIUS 1號」以2001萬元拍定。

行政執行署表示，不動產總拍定金額共1億5332萬1522元，士林分署受苗栗地方檢察署囑託拍賣非法吸金上百億紅富海集團負責人之3間商辦大樓房地，本次第4次拍賣以5957萬9990元賣出；宜蘭分署拍賣位於宜蘭市縣政一街4層樓透天別墅3筆，該建築設計曾獲得金石獎肯定，地理位置佳，以2082萬元拍定；新北分署拍賣新北市樹林區大安路大樓，以2160萬元拍定。

最受矚目拍賣品是檢察、警政及行政執行體系共同聯手合作拍賣走私毒品貨輪案件。

行政執行署說，高雄分署受高雄地方檢察署囑託拍賣運輸毒品之獅子山共和國籍「AQUARIUS 1號」遊艇、喀麥隆共和國籍「FEI YAN號」貨輪，為讓民眾瞭解貨輪現況，特別請內政部警政署保安警察第三總隊刑警大隊人員協助導引民眾登船觀覽，藉以增加民眾購買意願，這2艘船今天分別以2001萬元及720萬1689萬元順利賣出。

官員表示，「AQUARIUS 1號」去年11月以2909萬元賣出，比底價溢價超過7成，不過，因拍定人事後反悔未繳尾款，本次再次拍賣。

至於動產拍定金額總計910萬715元。彰化分署曾姓茶農因一場10小時的工廠大火，導致種植的17公頃地瓜葉病變，數千萬元心血均化為烏，曾姓茶農稱在「關聖帝君」連允17杯聖杯指示下，他改種植高營養成分的紫色地瓜葉，更到魚池鄉茶業改良場拜師學習製茶長達3年。

後來曾姓茶農研製出紫地瓜葉茶，取名為「台灣芯茶」，因近年新冠肺炎疫情影響收入，導致陸續滯欠稅費達90多萬元，彰化分署協助曾在「卦山法拍市集」拍賣「台灣芯茶」與「紫芯奶茶」，所得共1萬4200元已清償欠款。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄分署拍賣走私毒品遊艇「AQUARIUS 1號」。圖/行政執行署提供
高雄分署拍賣走私毒品遊艇「AQUARIUS 1號」。圖/行政執行署提供

毒品 彰化

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