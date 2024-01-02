新版移民法今年起施行 離婚外配能繼續在台跟成年子女生活

新版入出國及移民法今年1月1日上路，修正多達63條，其中包括放寬居留規定，增訂在台合法居留的外籍配偶，離婚後若子女成年，還是可以繼續居留，兼顧家庭團聚權。新法上路第一個上班日，越南籍配偶小美（化名）就到移民署台北市服務站送件申請，她感動的說，能跟女兒繼續在台灣生活很開心。

過去入出國及移民法規定，外籍配偶若離婚、居留原因消失，延長居留最多僅能到有撫育事實的子女成年前，新法營造友善移民環境，第31條增訂在台合法居留之外籍配偶，離婚後照顧在台設有戶籍未成年子女且有撫育事實者，於子女成年後還是可以繼續居留。

台北市服務站表示，小美在多年前以依親配偶名義在台居留，離婚後小美帶著未成年女兒返回越南撫養長大，女兒在當地讀國小和國中，孰料要繼續升學，女兒卻因無越南國籍，無法進入正式高中就讀，於是2020年帶女兒回台灣。

小美受訪表示，依移民法修法前規定，自己只能居留到女兒成年前，一旦女兒成年就必須離開台灣，這讓她非常為難、不捨，現在修法後可以繼續居留，感動的快哭了，感謝政府修法讓母女得以團聚。

小美表示，她很喜歡台灣生活，衷心感謝政府長期關注新住民處境、適時修法，讓他們可以在台灣安頓，很開心女兒能在台灣接受教育，相信可為女兒打下更堅實的基礎。

台北市服務站主任蘇慧雯表示，新住民是台灣社會的一部分，移民署長期對新住民在台生活適應及社會融入情況相當關注，對遭逢困境的新住民，如離婚後與原配偶所生的未成年親生子女有撫育事實，近年已逐步放寬得申請居留，維護外籍配偶子女成年後的家庭團聚權。

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