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強拉男同學外套致摔死 啟智學員涉過失致死開庭無法回應

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園某啟智教養院劉姓、蔣姓學員，前年5月間某晚因故發生口角爭執，其中劉生由後貿然拉扯蔣生外套，導致蔣向後倒地撞傷頭，送醫急救近4天不治，桃園地檢署將劉依過失致死罪起訴，桃園地院今召開準備庭，罹有重度智能障礙的劉生由家人帶同出庭，對法官詢問無法回應，明顯無行為能力，法官諭知再行鑑定，若精神狀況仍然如此，將停止審判。

劉生今午在家人陪同下出庭，對於自己犯了何種過錯不自知，心智彷若幼童，坐在被告席時，關注母親及兄長的動向，一度離席吵著要坐在旁聽席，經兄長及辯護律師安撫後，由兄長擔任他的輔佐人；對於法官詢問似乎不解，陸續發出不明聲響，但法官無法辨識是何意思，經兄長說明，劉生常說的有「呷飯或痛痛」等簡單詞彙，其他的連家人也沒辦法溝通。

根據法官調閱資料顯示，劉生於2018年曾於桃園區某診所進行精神鑑定，報告指出劉生為重度智能障礙，無行為能力；公訴檢察官認為，診所鑑定方式太簡略，只依家屬說法判定，就刑事案件判定上，需較為周延、穩重，建議是否另尋醫學中心等級院所重新鑑定，劉生的辯護人及輔佐人皆同意配合。

起訴指出，劉與蔣之前均為桃市某私立啟智教養院學員，2022年5月27日晚間約8點，劉生於院內因細故與蔣生發生口角爭執，雙方爆發推擠衝突，劉生本應注意將人往後拉，容易導致頭部撞擊地板受傷，竟疏於注意此點，貿然拉扯身穿帽T蔣生的外套，造成蔣生往後仰倒撞地。

檢警調查，蔣生因頭部撞擊地面，釀顱內出血等傷害，經送往衛福部桃園醫院救治，仍於2022年6月1日凌晨2點49分，因頭部鈍創致顱內出血、中樞神經衰竭死亡。

檢察官於起訴書中也特別說明，劉生因精神障礙或其他心智缺陷，導致無法理解自己的行為所代表的意義，也無法理解他人的行為對自己會產生什麼影響，2018年間經桃園地方法院以107年度監宣字第14號案件裁定為無行為能力的受監護宣告人，選出媽媽為劉生監護人，建請法官審酌案發情形而諭知適當之刑。

桃市新屋區某教養院前年發生2學員口角衝突，其中劉生拉扯蔣生外套，導致蔣向後倒撞擊頭部重傷不治，桃園地院今召開準備庭，劉生罹有重度精神障礙，無法回應任何詢問，明顯無行為能力，法官諭知再行精神鑑定，若仍如此將停止審判。記者陳恩惠／攝影
桃市新屋區某教養院前年發生2學員口角衝突，其中劉生拉扯蔣生外套，導致蔣向後倒撞擊頭部重傷不治，桃園地院今召開準備庭，劉生罹有重度精神障礙，無法回應任何詢問，明顯無行為能力，法官諭知再行精神鑑定，若仍如此將停止審判。記者陳恩惠／攝影

桃園 家人 檢察官

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