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紅富海集團非法吸金百億 3間商辦樓拍賣追回近6千萬元

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

紅富海集團心靈導師非法吸金，負責人黃圓映判刑10年定讞，法院宣告沒收172億餘元不法所得。苗栗地檢署囑託行政執行署士林分署變價集團成員13間房產，今天拍賣其中紅富海案位於紅樹林捷運站附近的3間商辦樓，順利拍定完售，進帳5957萬餘元，將交由地檢署返還犯罪被害人。

士林分署指出，今舉行今年首場123聯合拍賣，最受矚目標的為紅富海集團負責人，近紅樹林捷運站「安泰登峰社區」3間商辦樓房，每間房屋均配置1至2個不等平面停車位，底價低於市場行情價，3間房屋分2標拍賣，分別各以4018萬元及1939萬餘元順利拍定完售。

士林分署指出，去年此案已成功拍定及賣出淡水區11間及北投區4間房產，追回犯罪所得3億7124萬餘元，今再替國庫進帳5957萬餘元，交由地檢署返還犯罪被害人。士林分署呼籲，本案將持續協助地檢署追繳犯罪所得，尚有三芝區房產尚待拍賣，將傾力追回不法所得，維護社會公平正義及犯罪被害人之權益。

紅富海集團3間位於紅樹林捷運站旁商辦樓，今日順利拍定完售。圖／士林分署提供
紅富海集團3間位於紅樹林捷運站旁商辦樓，今日順利拍定完售。圖／士林分署提供
紅富海集團3間位於紅樹林捷運站旁商辦樓，今日順利拍定完售。圖／士林分署提供
紅富海集團3間位於紅樹林捷運站旁商辦樓，今日順利拍定完售。圖／士林分署提供

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