放貸保證年獲利12％？推估受害者高達4千人 詐團吸金65億元被逮

台中地檢署指揮警調單位聯合打詐，上月底破獲以林姓男子為首的詐騙集團，該集團透過放貸中小企業為名、保證年獲利12%，藉此吸引投資人，5年期間吸金逾65億元，林男被聲押禁見獲准，名下6千多萬元房產被扣押，相關涉案共犯交保、限制出境，全案擴大偵辦中。

台中地檢署檢察官王亮欽指揮台中市調查處、台中市政府警察局刑事警察大隊打詐中心、科偵隊等單位共同組成專案小組，去年底偵破林姓男子為首的吸金案，林姓男子2019年成立不動產投資公司，對外宣稱放貸給中小企業，提供每月1%利息的投資方案，吸引投資人投資。

林男等人實際上並未將非法吸金款項放貸企業，用以購買台中七期豪宅、名車、名牌包，並發放佣金及利息給各組業務與投資人，直到無法支付投資人利息後，犯行才曝光，投資人在LINE組成自救群組仍追討無門，林男等人以此方式5年期間非法吸金逾65億餘元。

警調單位查獲現金1200萬餘元、賓士車、特斯拉等名車5輛、愛瑪仕、香奈兒、迪奧等名牌包及帳冊證物一批，依據帳冊推估受害者高達4千人，林男涉犯銀行法、組織犯罪條例、刑法等罪嫌遭聲請羈押獲准，其他10餘名涉案人員分別以 5 萬元、10 萬元、15萬元、20 萬元及 30 萬元不等金額交保，限制出境；另為保全犯罪所得，向法院聲請裁定扣押林男名下房產獲准，價值總計6038萬元。

調查局表示，民眾須認知應經由正當合法管道進行投資理財，對於強調保證獲利、高報酬的投資方案須謹慎投資，切勿輕信不法分子的投資話術，呼籲受害投資民眾踴躍向調查局報案指證。