竹市環保局清潔隊員遭女同事控鹹豬手勾肩 無罪原因曝
新竹市環境保護局蔡姓清潔隊員遭女同事小惠（化名）控訴，前年4月至6月某日遭蔡男雙手環抱腰部，和手勾其肩膀摟抱，蔡男事後竟還對她說：「你不適合在清潔隊工作，比較適合在酒店工作」等語，使她感到不適及噁心，痛告對方性騷擾、乘人不及抗拒而擁抱罪嫌。新竹地院審理，認為無證據不得認定犯罪事實，最終諭知蔡男無罪。
判決書指出，蔡男與小惠為新竹市環保局同事，蔡男平常會以言語、通訊軟體LINE文字內容傳送：「她臉圓圓扁扁又黑黑的好像是泰國的」、「我學妹越來越漂亮」、「你如果瘦下來我要跟你男友PK...贏的人就能得到你」等評論女性同事外貌、膚色及身材之性騷擾言論。
小惠不堪其擾，於前年8月、12月報警並提出性騷擾防治法申訴，新竹市政府第一次駁回，不過去年1月經小惠提出申復，新竹市環保局去年3月認定申復案成立，認蔡男確有「言語」騷擾事宜。
不過小惠除控訴蔡男除言語騷擾外，她也指控蔡男前年4月至6月間某日中午，在貨櫃屋內以雙手環抱她腰部，並用手勾其肩膀摟抱，她閃避警戒，卻遭蔡男笑稱：「你不適合在清潔隊工作，比較適合在酒店工作」等語，使她感到不適及噁心報警，並控告對方涉有性騷擾防治法第25條第1項意圖性騷擾乘人不及抗拒而擁抱罪嫌。
蔡男則全程否認，前年8月12日他曾跟小惠起糾紛，他向小惠提告妨害名譽後，隔天小惠就告他性騷擾，絕對沒有做出環抱、摟抱的行為。
法官審理，小惠因換手機，無法提出相關證據，加上小惠提出的證據，無法證明蔡男有乘人不及抗拒而擁抱性騷擾犯行，最終諭知蔡男無罪。
言語性騷擾部分，新竹市環保局於去年3月認定小惠性騷擾申復案成立，認蔡男確有「言語」騷擾事宜。
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