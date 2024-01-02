員工駕車違規被攔查...一旁老闆飆髒話遭控辱警 卻因這理由判無罪

蔡姓老闆去年5月4日上午搭乘方姓員工所駕貨車，經台南永康復興路與高速二街口，因方未遵循指揮，逕自從高速二街由北往南駛入該路口，堵塞停等在行人穿越道上，遭警員取締，蔡脫口罵了六字粗話遭送辦，方說「老闆是在罵他」，且未拍到蔡口出髒話的經過，蔡獲判無罪。

蔡坦承，當天上午7時46分許有說粗話，但矢口否認有侮辱公務員犯行。他說，他是因為不滿方違規，後續會接到交通罰單，才出言辱罵方，「我並非辱罵吳姓警員」等語。

吳姓警員說，蔡下車跟他講話時態度就很差，態度很囂張，蔡是對著他罵這句話，不是回頭時才說，當時他也沒有製單，他是回去才依法逕行舉發。而現場照片及監視器畫面擷圖4張僅顯示上開交岔路口的壅塞情形及蔡下車畫面，並未拍到蔡飆粗話的經過。

方證稱，老闆辱罵粗話時，他在駕駛座，他沒有聽到老闆在辱罵員警，老闆是在罵他。他說，當天早上在十字路口，前面都是車塞住了，當時綠燈他本來就可以前進，他認為還有空間可以前進，但塞住了。

方表示，他壓在斑馬線上，員警從交流道的隧道出來，並要他靠邊停，但該處是三線道，他停在中間車道，旁邊停不過去，後來員警走到他們的車後面，老闆即下車跟警察講話，講不到5秒鐘，老闆還沒上車之前在車外就對他罵。

方指出，因為老闆想說被開紅單要花錢，老闆是走回來準備要上車時，面向他這裡罵的，老闆罵他時，駕駛座的車窗是打開的等語。方證稱老闆辱罵對象是他，而非吳姓警員。

台南地院指出，吳姓警員確實有向方、蔡表示將開立交通罰單，方證稱蔡因為不滿其違規，後續會接到交通罰單，才出言辱罵方等語，尚屬合理，應可採信。