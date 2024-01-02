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影／高端疫苗採購涉貪汙圖利？ 3立委候選人北檢告發這3人

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台中市立委候選人廖偉翔（中）、林家興（左）、羅廷瑋（右）今天前台北地檢署告發「高端案」。記者王聖藜／攝影
台中市立委候選人廖偉翔（中）、林家興（左）、羅廷瑋（右）今天前台北地檢署告發「高端案」。記者王聖藜／攝影

台中市立委候選人廖偉翔日前揭發高端疫苗秘密會議涉弊，引發「國家隊」採購疫苗政策爭議；廖與同黨立委候選人林家興羅廷瑋3人今天聯袂前往台北地檢署遞狀告發高端董事長、總經理等涉嫌貪汙罪。

廖偉翔等3人是在律師林瓊嘉的陪同下告發，告發對象是高端董事長陳銘政、總經理陳燦堅以及民進黨前立委劉俊雄，罪名是「詐欺罪」、「圖利罪」、「證券交易法內線交易罪」，依法，台北地檢署應分案查辦。

律師林瓊嘉表示，他們提告的重點有三個，第1點是高端公司有沒有用不實訊息獲取標案？如果有，可能涉嫌詐欺行為；第2點是政府人員對於高端公司有沒有做不實採購？有沒有明知不實而給予包庇？如果有，可能涉及貪瀆。

林瓊嘉說，第3點是當高端股價有異常跌漲的狀況有沒有內線交易？林說，這是他們基於人民有知的權利而依法告發，好讓一切都攤在陽光下。

廖偉翔等人2023年12月30日時就曾播出聲稱是高端董事會錄音檔內容，內容提及「採購價格不低於七百元」、「假設疫苗沒有太有效果，嘗試提高抗原」，以及「一路開綠燈」等。

高端發言人李思賢隔日為此回應說，高端2020年11月進行第一期臨床試驗，中、高劑量成果均佳，須選定要以高劑量或中劑量進行第2期試驗，音檔僅是討論，萬一中劑量臨床失敗，須再以高劑量進行臨床試驗，「這是廠商應承擔的風險」。

高端疫苗 廖偉翔 內線交易 貪汙 羅廷瑋 林家興 2024立委選舉 2024中彰投立委

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