男子涉助中國海康威視在台招募人才 北檢起訴兩岸條例
樓姓男子涉嫌協助中國海康威視違法在台灣設立辦事處，並從事人力招聘、洽談薪資等業務活動。台北地檢署今天偵查終結，依違反兩岸條例起訴樓男。
台北地檢署起訴指出，海康威視數字技術股份有限公司位於中國杭州市，主要從事安全防護監控產品的研發生產。樓男自民國110年2月起，於海康威視擔任國際銷售中心亞太業務部台灣業務部銷售經理，負責工業用相機、機器人產品的研發生產。
北檢調查發現，樓男為使海康威視在台招聘人力及從事銷售、技術服務等業務，涉嫌於111年初未獲主管機關經濟部投資審議委員會許可，在台設立分公司或辦事處並從事業務活動。
樓男涉嫌指示中國人士，協請海康威視在台經銷商承租台北市南港區辦公室，作為海康威視在台辦公室，另要求在台經銷商把人力銀行徵才權限開放給海康威視，接著與多名銷售業務面試、洽談薪資。
檢察官認為，樓男違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第40-1條「大陸地區之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動」規定，今天向法院提起公訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言