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男子涉助中國海康威視在台招募人才 北檢起訴兩岸條例

中央社／ 台北2日電

樓姓男子涉嫌協助中國海康威視違法在台灣設立辦事處，並從事人力招聘、洽談薪資等業務活動。（圖／取自大陸自媒體）
樓姓男子涉嫌協助中國海康威視違法在台灣設立辦事處，並從事人力招聘、洽談薪資等業務活動。（圖／取自大陸自媒體）

樓姓男子涉嫌協助中國海康威視違法在台灣設立辦事處，並從事人力招聘、洽談薪資等業務活動。台北地檢署今天偵查終結，依違反兩岸條例起訴樓男。

台北地檢署起訴指出，海康威視數字技術股份有限公司位於中國杭州市，主要從事安全防護監控產品的研發生產。樓男自民國110年2月起，於海康威視擔任國際銷售中心亞太業務部台灣業務部銷售經理，負責工業用相機、機器人產品的研發生產。

北檢調查發現，樓男為使海康威視在台招聘人力及從事銷售、技術服務等業務，涉嫌於111年初未獲主管機關經濟部投資審議委員會許可，在台設立分公司或辦事處並從事業務活動。

樓男涉嫌指示中國人士，協請海康威視在台經銷商承租台北市南港區辦公室，作為海康威視在台辦公室，另要求在台經銷商把人力銀行徵才權限開放給海康威視，接著與多名銷售業務面試、洽談薪資。

檢察官認為，樓男違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第40-1條「大陸地區之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動」規定，今天向法院提起公訴。

兩岸條例 檢察官

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