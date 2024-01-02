尼泊爾籍藏人假冒「無國籍」滯台 聲請釋憲遭打臉

西藏人嘎瑪賜萊、仁青曲仲、貝瑪卓瑪向移民署申請居留許可遭否准，須自行辦理出國，3人提行政訴訟盼留台灣，但台北高等行政法院認定3人擁有尼泊爾國籍而非無國籍者，且多年來都持尼泊爾護照出入境，判3人敗訴。最高行政法院去年5月駁回上訴確定。3人認為入出國及移民法第16條第4項規定違憲，聲請釋憲與暫時處分，憲法法庭不受理。

憲法法庭指出，聲請人在已經確定終局判決肯認並非無國籍者的事實下，對於屬立法者特別針對無國籍的滯台藏族人士所增設許可居留要件的規定，以及就確定終局判決關於不合規定許可居留要件者予以強制出國，不違反不遣返原則的見解，持他們的主觀意見，以確定終局判決及所適用的規定，是違反不遣返原則，對無國籍者保護不足，直接認定有違憲疑義，但指摘不具體。

憲法法庭認為裁判及法規範憲法審查的聲請，不符合憲訴法規定，因此裁定不受理。

本件源於台北地檢署控嘎瑪賜萊2002年3月10日起至2006年1月20日止，多次持變造的尼泊爾護照冒名入境，涉犯刑法行使偽造私文書、行使偽造特種文書罪及移民法第74條之罪，分別以逾追訴權時效、事後坦承犯行為由，於2018年7月24日處分不起訴、緩起訴。

仁青曲仲也是冒用他人名義入境，而貝瑪卓瑪所持的護照經內政部移民署國境事務大隊鑑識調查隊鑑驗「未發現偽變造痕跡」。因移民署2019年3月29日召開工作階層研商「滯台藏人」專案許可居留會議，就該專案共19名滯台藏人是否符合移民法第16條第4項規定，決議除嘎瑪賜萊、仁青曲仲、貝瑪卓瑪及其他人等共6人外，同意其餘13人等專案簽辦核發無國籍外僑居留證。3人不服，提起訴願遭駁，改提行政訴訟但敗訴。

行政法院認為嘎瑪賜萊、仁青曲仲、貝瑪卓瑪3人入境台灣時，都持有尼泊爾護照，且護照為真，3人具有尼泊爾國籍，非無國籍之人，沒有因身分不明而於執行遣送時，不能強制出國情形。