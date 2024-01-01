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高雄女騎車買御飯糰 警攔查滿身酒氣撲鼻慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

林姓女子前天凌晨騎車外出買御飯糰，行經高雄市前金區一處路口，見巡邏警車，隨即轉進騎樓停車，警方察覺有異，靠近林女滿身酒氣撲鼻而來，施以酒測時，林稱指代謝不好，要求喝口水，結果一測，超過每公升0.42毫克，被警方上銬送辦。

新興警分局前金分駐所巡邏警網前天凌晨2時許，巡經成功一路與河南路口，發現棕髮、身材姣好的林姓女子（34歲）見警方巡邏車立刻轉進一旁騎樓停車，警方察覺有異於是趨前攔查。

警方一靠近林女，一股酒氣撲鼻而來，警方宣告權利，問林要酒測還是拒測，林指說，「我怎麼知道我測出來多少，我新陳代謝不好，可以先喝水？」。

後警方對林實施酒測，測出超過每公升0.42毫克的酒測值，明顯超標；林後來坦承，前晚在酒吧跟大學同學敘舊，凌晨結束聚會後搭車返家休息，因突然想吃超商御飯糰，騎車外出，沒想到卻遇到警車，情急下才假裝停車，沒想到此舉卻引起警方注意。

由於林酒精濃度超過法定標準，警方將她上銬，警詢後，依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄林姓女子騎機車外出買御飯糰，見警車迅速躲入騎樓下，警攔查，發現她滿身酒氣，結果測出酒駕。記者石秀華／翻攝
高雄林姓女子騎機車外出買御飯糰，見警車迅速躲入騎樓下，警攔查，發現她滿身酒氣，結果測出酒駕。記者石秀華／翻攝
高雄林姓女子騎機車外出買御飯糰，見警車迅速躲入騎樓下，警攔查，發現她滿身酒氣，結果測出酒駕。記者石秀華／翻攝
高雄林姓女子騎機車外出買御飯糰，見警車迅速躲入騎樓下，警攔查，發現她滿身酒氣，結果測出酒駕。記者石秀華／翻攝
高雄林姓女子騎機車外出買御飯糰，見警車迅速躲入騎樓下，警攔查，發現她滿身酒氣，結果測出酒駕。記者石秀華／翻攝
高雄林姓女子騎機車外出買御飯糰，見警車迅速躲入騎樓下，警攔查，發現她滿身酒氣，結果測出酒駕。記者石秀華／翻攝

酒測 飯糰 警車

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