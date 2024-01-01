消防員8度溜進女隊員寢室 竟偷內褲「打手槍」再射體液

桃園一名30歲曾姓消防員前年至去年間，8度潛入2名女隊員的寢室，偷走內褲自慰並在上面射體液，再把內褲丟在分隊垃圾桶。事後女隊員察覺有異調閱監視器，驚見同事惡行憤而報警，近日桃園地院判決出爐，依侵入住宅罪、毀損他人物品罪判曾姓消防員執行拘役45日，緩刑3年，並向2名女隊員各賠償1萬5千元。

判決書指出，曾姓消防員前年5、6月起至去年7月27日，未經隊上2名女隊員同意，偷偷跑進2人在分隊2樓的女隊員寢室達8次，不僅拿走2名女隊員放在寢室內的貼身衣物，其中2次甚至用內褲自慰，並將體液射在女隊員內褲上，最後將內褲丟在分隊垃圾桶內。

據悉，起初女隊員並未察覺有異，只覺得時常找不到貼身衣物，直到事後察覺有異調閱監視器，才驚見曾男惡行，難以接受同事竟做出這樣的事，憤而報警揭發犯行。對此曾男坦承不諱，檢方依據2名女隊員提供的性騷擾事件申訴調查報告書、性騷擾防治法申訴表、現場監視器影像及曾男的訪談紀錄等，犯嫌堪以認定，依侵入住宅罪、毀損他人物品罪起訴。

桃園法院審理，曾男多次無故侵入2名女隊員的寢室，並拿取2人的內褲自瀆，危害他人居住安寧，缺乏對他人財產法益的尊重，應予非難。念及曾男犯後始終坦承犯行，已有悔意，雖有意願與2名女隊員調解，但2女均無意願；然而無法達成調解，屬於民事賠償責任的範疇，不宜僅因民事責任未能處理完善，就認曾男無法原諒。