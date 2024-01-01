台中男被警攔不停罰2萬吊照 辯「不知道」法官信了撤單

台中市陳姓男子在去年初開車行經彰化員林車站附近時，因駛入單行道遭警方吹哨示意攔停，但陳直接駛離警員身旁後離開，警方以「拒絕停車接受稽查而逃逸」告發，裁決處開罰陳2萬900元、吊照半年，陳向台中高等行政法院提起行政訴訟，辯稱「不知道警員要攔查」，法官檢視警員密錄影片後，認為警員攔查動作不明確，採信陳辯詞，撤銷罰單。

判決指出，陳姓男子在去年1月27日下午4時許，開車行經彰化縣員林車站附近，陳駛入一處單行道，被當時執勤的員林派出所警員發現，警員吹哨高舉指揮棒，示意攔停，但陳男沒有停車駛離現場，警方根據密錄器影像，認為陳有交通違規，且拒絕停車接受稽查而逃逸的行為，因此製單告發，裁決處開罰陳2萬900元、吊照半年。

陳男不服向中高行地方訴訟庭提起行政訴訟，陳男抗辯，收到罰單才知該處為單行道，當時正值農曆春節期間，員林車站附近人車眾多，他行經警員身旁時，速度十分緩慢，警員也沒有上前攔查的動作，不知道已有違規、警員欲攔查的狀況。

法官檢視警員提供的密錄器影像後發現，當時警員只有高舉指揮棒、吹哨，沒有把指揮棒「上下揮動」，做出示意攔停的動作，等到陳車緩慢駛離警員後，警員雖然有持續吹哨，但僅在後方慢步向陳車行走，才在陳車後方上下揮動指揮棒。