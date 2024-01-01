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男子轉售亞洲棒球錦標賽門票圖利 法官裁罰2千元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市謝姓男子於去年12月7日，以2000元購買2023年第30屆亞洲棒球錦標賽門票2張後，再以4000元轉售給他人圖利。警方依違反社會秩序維護法將謝移送台南地院審理，簡易庭法官認為，謝購買遊樂票券而轉售圖利，非供自用，依違反社維法判處罰鍰2000元。

裁定書說，謝姓男子於去年12月7日下午1點54分，在台南市非供自用，以2000元購買2023年第30屆亞洲棒球錦標賽門票2張，再以4000元轉售圖利。經台北市警察局大安分局查獲後依違反社維法移送送台南地院審理。

謝於警詢時坦承出售2023年第30屆亞洲棒球錦標賽（中華台北-日本）門票2張予買家，他是以每張門票1000元購得，再以每張門票2000元出售。

台南地院簡易庭法官認為謝有非供自用，購買門券而轉售圖利，應依法論處。法官審酌謝犯後態度、行為動機、手段、違反義務程度等一切情狀，裁定處罰2000元。

社會秩序維護法第64條第2款規定，非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，處3天以下拘留或1萬8千元以下罰鍰。

台南市謝姓男子以2000元購買亞洲棒球錦標賽門票2張後，再以4000元轉售給他人圖利。台南地法官認為謝購買遊樂票券而轉售圖利，非供自用，依違反社維法裁罰2000元。圖／本報資料照
台南市謝姓男子以2000元購買亞洲棒球錦標賽門票2張後，再以4000元轉售給他人圖利。台南地法官認為謝購買遊樂票券而轉售圖利，非供自用，依違反社維法裁罰2000元。圖／本報資料照

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