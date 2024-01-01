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角頭涉卡拉OK殺人案通緝逃23年 警在老巢逮捕羈押獲准

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

綽號「陳老師」的資深角頭陳來發，涉嫌在1999年間夥同共犯，在台北市士林區社子地區卡拉OK討債殺人，以槍擊、持刀砍殺被害人，案發遭通緝後逃亡長達23年，士林警方日前接獲線報，陳來發再度出沒社子地區，循線通知到案，去年12月21日遭依殺人罪嫌移送法辦，羈押獲准。

士林警方調查，66歲「陳老師」陳來發是社子地區輩分較資深角頭，1999年12月10日下午19時許，涉嫌在社子地區一家卡拉OK，和年齡大10歲的陳姓友人上門討債，竟在包廂內開槍射擊、持刀砍人，導致被害人重傷，2天後不治身亡。

警方指出，陳來發在案發後逃亡，2000年4月間士林地檢署發布通緝，其陳姓朋友則落網遭判刑，早已入獄服刑完畢。陳男遭通緝期間，離開士林社子數十載，據傳與周遭友人斷絕聯絡，誤認案件追溯期25年，應可逃過牢獄之災，逃亡近24年，以為社子地區沒人知道他的過往，不料警方接獲線報，殺人嫌犯再度重回社子地區。

警方指出，陳來發近年來窩藏在新北、桃園地區，無固定住居所，晝伏夜出，多步行或腳踏車代步，且身上無攜帶任何證件，行蹤隱蔽、作風謹慎，專案小組掌握陳來發去年9月間再度出沒士林轄區，並於12月21日陳來發至社子某熱炒店用餐，上前表明身分，陳來發見到刑事警察，便知道過往種種曝光，乖乖配合到案說明。

陳來發遭通緝23年，無任何前科資料照片，警方依採集指紋比對始確認真實身分，順利逮捕依殺人罪解送士檢歸案，檢方訊後向法院聲押獲准。士林分局重申，維護選前治安工作絕不懈怠，針對不法或心存僥倖之分子任何違法情事，將嚴正執法，絕不寬貸。

士林專案小組在陳來發至熱炒店用餐，請其配合調查。記者蕭雅娟／翻攝
士林專案小組在陳來發至熱炒店用餐，請其配合調查。記者蕭雅娟／翻攝
殺人通緝犯陳來發（右）去年9月間和女性友人出沒士林警分局轄區。記者蕭雅娟／翻攝
殺人通緝犯陳來發（右）去年9月間和女性友人出沒士林警分局轄區。記者蕭雅娟／翻攝

通緝 殺人 討債

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