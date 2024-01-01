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北市男酒駕拒測還問候警察的媽 當場扣車！事後吞18.9萬罰單
陳姓男子去年酒後騎車上路，巡邏員警發現他逆向行駛上前攔停卻聞到濃濃酒味，用酒精檢知器感應發現有酒精反應，對他酒測，他卻執意「不願測」，員警依規定製單舉發，他突然口出惡言罵警「你媽XX，我沒有要走，XXX的」。陳男不僅被扣車、吞下拒測18萬元罰鍰，還吃上妨害公務9000元罰鍰。
大安警方去年11月30日凌晨近2點，在忠孝東路4段205巷發現陳男（46歲）騎機車逆向，上前攔停，發現他有酒氣要對他酒測，他卻堅持拒絕酒測，警方告知權利，正要製單舉發18萬元拒測罰單以及扣車時，期間陳男打電話給友人卻越走越遠，警方上前說「別走太遠」，他怒氣大發徒手推警，連飆三次國罵。
由於他有妨害公務之虞，警方遂將他帶回派出所詢問，依社維法移送簡易庭裁罰。法官審理，認為陳男以顯然不當之言詞、行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱的程度，處9000元罰鍰。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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