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證物室偷贓款19萬元 員警判撤職停止任用1年

中央社／ 台北1日電

警政署保二總隊張姓員警於民國110、111年間5次潛入證物室，竊取犯罪案件查扣不法所得信封袋，合計新台幣19萬餘元，法院判刑1年，緩刑2年。懲戒法院判張男撤職停止任用1年。

判決指出，張男於保二總隊刑事警察大隊偵查第三隊偵查佐任內，於l07年4月至9月間負責贓證物管理業務，知悉贓證物保管流程，因為曾經協助同事處理業務而持有保險箱鑰匙，但一直沒有交還。

判決表示，張男於110年、111年間，5次未經值班小隊長同意，擅自拿取門禁卡進入證物室，並以所持有鑰匙開啟保險箱，竊取其他犯罪案件查扣的不法所得彌封信封袋，取出部分現金，合計19萬3400元。

等到張男的同事要辦理入庫時發現有異，調閱監視器後查出張男犯案，高雄地檢署依加重竊盜罪起訴張男。高雄地方法院審酌張男坦承犯案並繳回所竊取款項，判處有期徒刑1年，緩刑2年，並向國庫支付8萬元。張男未上訴而確定。內政部將張男調職後移送懲戒。

懲戒法院認為，張男的違失行為嚴重破壞其與機關、同事間職務信賴關係，以及損害贓證物管理的正確性，使民眾喪失對警察機關辦理刑事案件的信任，以及斲傷警察機關形象，情節重大，判決張男撤職並停止任用1年，可上訴。

警察 偷竊

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